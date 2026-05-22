El CB Gran Canaria se juega ante el BAXI Manresa su salvación

Mañana por la tarde se juega en el Arena la final de las finales para el Dreamland Gran Canaria. Ya lo dijo el técnico claretiano, Néstor Che García, en la previa del duelo ante el BAXI Manresa (19.00 horas, Dazn). Los grancanarios necesitan ganar a un rival que aterriza en la Isla sin opciones de Playoff y también con su continuidad en la Liga Endesa asegurada. El técnico argentino rehuye de cualquier seña de victimismo por tener la desventaja de que su principal rival, el Morabanc Andorra, jugará ante el Lleida mañana sabiendo ya el resultado de los grancanarios. El de Bahía Blanca lo tiene claro: «Nosotros vamos a ganar y los demás ya jugarán el domingo».

El preparador del Granca se despojó de toda armadura protectora para afrontar el duelo trascendental de esta tarde como lo que es, un choque a vida o muerte, un partido en el que se juega conseguir el objetivo para el que fue fichado, la salvación. Este reto se ha ido enconando con el paso de las jornadas, hasta el punto de que no bastará con diez victorias para permanecer en la Liga Endesa, y puede que con 11 tampoco en un final de campaña de locos en el que todo es posible.

Un partido para ganarlo con el corazón

El Comandante es consciente de que el partido ante el Manresa lo ganará el corazón, el de los jugadores en la pista y el de la afición en la grada, en un Arena que espera que «esté a reventar». En partidos como este las cuestiones tácticas y técnicas quedan a un lado ante la necesidad imperiosa de ganar. Gestionar la ansiedad en una cita en la que perder no está permitido resulta vital a la hora de intentar llevar el partido al ritmo que más le interesa a los amarillos, ante un rival que propone el caos, un escenario del que últimamente no rehúyen los isleños desde la llegada de García.

El Dreamland Gran Canaria firmaría la permanencia de manera matemática en el caso de que conquiste la victoria ante el BAXI Manresa y que el Morabanc Andorra caiga derrotado el domingo en su visita al Hiopos Lleida, que ya se encuentra salvado.

El Zaragoza, el tercer invitado

También podría certificarse la continuidad en la ACB si el Casademont Zaragoza no consigue igualar las victorias del Granca, ya que todo lo que implique un empate solo con los maños o un triple empate con ellos y los andorranos, enviaría a la Primera FEB a los claretianos. Cabe recordar que los zaragozanos cuentan también con un partido menos disputado, que debe de recuperar ante el Valencia, el martes.

El conjunto amarillo tiene disponibles a todos sus esfectivos para disputar el duelo decisivo. Por su parte, Diego Ocampo, técnico del BAXI Manresa, no va a contar con Hugo Benítez y Louis Olinde, que no viajaron a la Isla.

Los últimos precedentes

De poco sirve el precedente de la primera vuelta entre grancanarios y manresanos, por los cambios sufridos en cuanto a jugadores y la llegada al banquillo insular de Néstor Che García en lugar de Jaka Lakovic. No obstante, la visita del Granca al Nou Congost se saldó con una victoria a su favor; allí rompía una sequía de triunfos en el último lustro, imponiéndose por 80-87 con el escolta Isaiah Wong liderando el ataque con 19 puntos.

En la última visita a la Isla de los catalanes, el curso anterior, el triunfo caía también del lado de los claretianos (94-89), con Caleb Homesley ejerciendo de MVP con 29 puntos anotados.