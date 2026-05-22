Ferran Bassas, jugador del BAXI Manresa, en vísperas de medirse a sus ex: "Deseo que el CB Gran Canaria se salve, no se merece descender"

Ferran Bassas vive una segunda juventud a las órdenes de Diego Ocampo en el BAXI Manresa, uno de los jueces por el descenso a Primera FEB. Mañana por la tarde se mide a sus ex, el Granca, con el corazón dividido.

¿Cómo se siente en esta nueva etapa en el BAXI Manresa tras su salida con el curso empezado del Morabanc Andorra?

Estoy muy feliz de como están yendo las cosas, muy contento del cambio. Tanto a nivel deportivo como personal me siento muy bien. Después de haberlo pasado mal en Andorra, el encontrarme ahora en esta situación, la verdad es que me siento muy agradecido de como me ha tratado el Manresa y la confianza que me ha dado Diego (Ocampo) y el cuerpo técnico para poder volver a jugar de la forma que a mi me gusta y disfrutar en la pista.

Parece que ha caído de pie en Manresa, ¿qué tecla ha tocado su entrenador, Diego Ocampo, para poder volver a jugar otra vez a su mejor nivel?

Se han juntado las piezas para que sea así. Tanto mi situación como la del Manresa en aquel momento, eran de necesidad, porque a ellos se les habían lesionado los dos bases y necesitaban a alguien que pudiera rendir desde el primer momento. Y por mi situación en Andorra para mí era clave un cambio de aires y un sitio en el que pudiera desarrollar mi juego. La necesidad de las dos partes llegaron en el mismo momento y todo se dio muy fácil y rápido. La confianza que me ha dado Diego y el estilo de juego que quiere practicar el Manresa, la verdad es que a mí me ha ido muy bien. Estoy muy contento de que todo se haya dado así.

¿Cuáles son las principales virtudes de este BAXI Manresa?

Tenemos una mezcla de jugadores jóvenes y otros con más experiencia que es algo que creo que nos va muy bien. El hambre del jugador joven y su capacidad de dar el máximo y de jugar con ritmo, que es a lo que queremos jugar, el jugador joven te lo permite más que un veterano, que a lo mejor no es capaz de seguirlo durante tantos minutos, pero es cierto, que los más veteranos como podemos ser Pierre (Oriola), Álex Reyes, Retin Obasohan o yo mismo, nos hemos adaptado muy bien. A la vez que ellos ponen el ritmo, nosotros cuando toca, ponemos la cabeza y con la experiencia estamos tratando de ayudar a los más jóvenes. Esa es una de las claves, además de la capacidad de Diego de organizar todo esto y transmitirnos mucha hambre de querer mejorar, tiene esa capacidad para hacer mejorar a cada jugador y la exigencia que él nos imprime en cada entrenamiento hace que todos vayamos siendo mejor jugadores. No por ser veteranos lo sabemos todos, cada día se puede mejorar-

¿Le gusta esa labor de tutor de los más jóvenes y ayudarles a encauzar su carrera?

Sí que me gusta, sobre todo cuando tienes al lado a jóvenes que tienen ese hambre de aprendizaje, esas ganas de escuchar, de intentar absorver todo lo que pueden, que todos son muy trabajadores y me siento identificado con ellos porque yo de joven también me gustaba fijarme mucho en el jugador veterano del equipo que por su experiencia tiene un conocimiento del juego y de las situaciones mucho mayor. Los partidos, las temporadas hacen que con los años vayan aprendiendo y los jóvenes que tienen ganas de aprender se van impregnando de todo ello y por suerte en el equipo tenemos muchos así. Me gusta hablar con ellos y ayudarles en la medida que puedo.

¿Cómo ha visto desde la distancia la mala temporada que ha hecho el Granca?¿Se lo esperaba?

Nadie se lo esperaba. Al final, la Liga ACB es muy complicada y no es el primer equipo de estas características al que le ha pasado una situación como esta. Al final, el calendario, las dinámicas, te llevan a estas situaciones y el Gran Canaria está en una situación delicada, pero poco a poco espero y deseo que el equipo se salve, porque un club como el Granca no se merecería descender de competición.

Este nuevo Granca que con la llegada de Néstor Che García es algo más anárquico, tiene más libertad en comparación con la etapa de Jaka Lakovic en la que todo estaba más controlado al detalle, ¿es más complicado de controlar un equipo así y por dónde pueden pasar las claves para poder vencerles esta tarde?

Es verdad que el Granca ha cambiado mucho de estilo. Con Jaka era todo más táctico y se intentaba tener todo más controlado y ahora han traído también a nuevos jugadores y al final cada estilo tiene lo suyo. Para nosotros creo que la clave pasa por intentar imprimir nuestro estilo de juego, a nosotros nos gusta siempre jugar con mucho ritmo, atacar en los primeros segundos, defender siendo agresivos, pero el Granca tiene jugadores con mucho talento, con mucha capacidad de jugar en el uno contra uno y eso en muchas ocasiones es difícil de defender. Jugando con jugadores que son más cuatros que cincos jugando en el cinco es complicado. Hay que ajustar muchas cosas y hay que estar pendientes de muchas situaciones que aunque todo parezca que es muy libre, todo está dentro de una estructura. Hay que ajustar situaciones intentando no pensar mucho en como juega el rival, sino en como queremos nosotros hacer nuestras cosas, seguir nuestra filosofía, que es parte del éxito que estamos teniendo este año.

¿Cómo afrontan ustedes este partido en el que serán uno de los jueces de la liga, pero en el que se encuentran un poco en tierra de nadie, al no poder llegar al Playoff y estar ya salvados?

Para nosotros es importante mantener la ambición que nos pide Diego de poder llegar lo más alto posible, que no sea por intentar dar nuestro máximo hasta el último momento. Nuestro objetivo es intentar ganar los dos partidos que nos quedan. Para la clasificación de cara a jugar Europa el próximo año es clave quedar lo más arriba posible. Esa es nuestra mentalidad.

¿Mantiene contacto con algún jugador de su etapa en el club? ¿Ha habido algún pique sano?

Tengo una grandísima amistad con Miquel (Salvó) hablo casi cada semana y ya lleva tiempo diciéndome que a ver si no me presento al partido para que pueda ganar el Gran Canaria. Tengo muy buena relación con Brussino, Andrew (Albicy), con Tobey no coincidí en el Granca pero si en el Tenerife y somos buenos amigos. Al final, una vez que pisas la cancha todos queremos ganar, aunque reconozco que me gustaría mucho que el Gran Canaria se salvase.

¿Qué recuerdo guarda de la Isla? ¿Espera un buen recibimiento en el Arena?

Tengo un grandísimo recuerdo por los dos años que estuve, que fueron magníficos a nivel personal y deportivo. Hice muchos amigos dentro del club, incluso amigos de la Isla. Siempre que he vuelto a jugar, la afición me ha aplaudido y me hicieron un homenaje con motivo de la consecución de la Eurocup. Allí nació mi primera hija, Aina y nuestro corazón siempre estará allí.

En una competición en la que es vital contar con cupos de calidad, ¿ya le ha atado el Manresa para la próxima temporada?

Todavía no tengo contrato para la próxima temporada, firmé hasta final de curso y cuando terminemos la liga veremos que opciones hay para jugar.