Néstor 'Che' García, sobre como le afecta al CB Gran Canaria la jornada no unificada: "Nosotros vamos a ganar seguro"

Sin margen para la duda. Así afronta el entrenador del Dreamland Gran Canaria, Néstor Che García la final de mañana (19.00 horas, Dazn) en el Gran Canaria Arena ante el BAXI Manresa. Un triunfo de los amarillos, sumado a un tropiezo del Morabanc Andorra el domingo en su visita al Hiopos Lleida, acabaría con las especulaciones y con los grancanarios, confirmando su presencia en la ACB el curso que viene.

El técnico argentino aseguró que "a nivel de salud todos los jugadores están bien, han entrenado de forma muy intensa durante estos dos últimos días, los veo muy focalizados". "Ayer por la tarde hablé con cada uno de ellos por teléfono y hoy por la mañana he desayunado con Tobey y Albicy, la comunicación está siendo fluida y bien clara, tenemos claro todo lo que nos jugamos, así que tenemos mucha fe de que vamos a salir a darlo todo", desveló.

Sobre el rival de mañana, un BAXI Manresa que aterriza en la Isla sin opciones de Playoff y sin riesgo de entrar en la lucha por el descenso, el comandante señaló que "ellos le sacan mucho provecho al capital humano que tienen, corren muchísimo, es el equipo que después de un canasto hace el mejor outlet que yo he visto en la liga, por como salen corriendo, son los segundos en la ACB en posesiones por la cantidad de tiros que generan, juegan simple, pero son consistentes, por eso es fundamental que evitemos los canastos fáciles y estar muy enfocados, porque ellos sacan mucha ventaja de las cosas que hacen muy bien de memoria, y es un equipo que te genera mucho ida y vuelta, sacan mucha ventaja también del rebote ofensivo, por el hecho de la movilidad que tienen, por eso creo que es tan importante evitar que nos hagan puntos fáciles, por el ritmo de juego que tienen".

Las claves

Los problemas en el juego interior que han tenido los manresanos en su juego interior, García declaró que "juegan bien, si han tenido problemas en el juego interior los han disimulado, porque se han estabilizado en la ACB con su forma de jugar y tenemos que tener cuidado con defender sus tiros de tres puntos, sus carreras, los rebotes ofensivos, que los toman muchos los grandes, debemos de estar muy enfocados porque es un partido clave, ya estamos en la final".

Respecto a la clave ante el Manresa, pasa en su opinión "por tener una buena comunicación defensiva, tratar de generarle no tanta cantidad de posesiones a ellos, defensivamente pararlos, imponer el ritmo que generalmente venimos haciendo, estoy muy contento con los jugadores poque en casi todas las estadísticas hemos mejorado, siento que si los partidos estamos cerca de los 100 puntos tenemos chance de ganar y con partidos de 75 puntos también y eso es por nuestra focalización".

El regreso de la condición de fortín del Arena

En cuanto a la recuperación de la condición de fortín del Arena en los dos últimos partidos, el Che aseguró que "no sé cuanta gente entra acá, pero siento y le pido a la gente, que esto va a estar lleno, que es lo que nos toca a nosotros cuando vamos a jugar fuera, nos encontramos con un estadio que va a apoyar al equipo, siento que dejamos una buena imagen contra el Tenerife y el otro día conseguimos dar vuelta por 26 puntos porque pasamos de perder por 21 a ganar por cinco, siento que el aficionado está viendo que el equipo lucha y quiere". "Con ellos nos estamos sintiendo acá muy cómodos, para mí esta cancha va a estar que revienta el sábado, no tengo duda".

Sobre el tratamiento de la ansiedad por ganar, el responsable del banquillo amarillo señaló que "llevamos siete juegos, veníamos de un back to back ante el Barcelona y sacando ese partido hemos ganado tres juegos y los otros tres los perdimos en la última pelota, siento que es por el basket, un día te puede tocar y otro no, pero lo que sí que necesitamos es jugar sin tener que estar remando, porque el otro día logramos remontar 26 puntos remando y eso al final te trae un precio, porque es el doble de esferzo que llegar jugando, por eso estamos buscando ser constantes desde el principio, tener una regularidad y seguir unas instrucciones, no creo que sea por la ansiedad de ganar, creo que todos los equipos la tienen, pero es desde el inicio cuando hay que ser constante para no llegar exhaustos al final por el esfuerzo".

La ventaja del Morabanc Andorra al jugar el domingo

Sobre la decisión de la ACB que la penúltima jornada no sea con horario unificado y que eso le de una cierta ventaja a sus rivales que juegan el domingo, especialmente el Andorra, García manifestó que "lo pregunté y me dijeron que eso ya estaba dispuesto así y que muchas veces tiene que ver con las retransmisiones televisivas, es un arreglo que se hace a principio de temporada, pero si jugamos a la misma o a distinta hora para nosotros es lo mismo porque vamos a ganar, después que jueguen a la hora que quieran los demás".

El técnico albiceleste afirmó que "no tengo dudas de que nos vamos a salvar, hemos mejorado cada uno de los ítems, la comunicación es buena, el humor también, el ambiente es bueno, físicamente estamos bien y lo más importante de todo es que Dios es amigo mío". "Estamos en un momento espectacular", concluyó.