Al CB Gran Canaria ya sólo le queda rezar para salvar la categoría (80-87)

Al Granca sólo le queda rezar para salvar la categoría. La derrota de los amarillos en casa ante un BAXI Manresa que no se jugaba más que el honor (80-87), les deja sin depender de sí mismos y con la necesidad de que el Morabanc Andorra no gane mañana en Lleida, porque les haría jugarse la salvación en una última jornada en la que puede que no les valiese derrotar al todopoderoso Valencia Basket en el Roig Arena, que podría estar jugándose la segunda plaza.

La falta de acierto en el tiro de tres durante los primeros tres cuartos lastró a los hombres de Néstor Che García a los que les atenazaron los nervios en un mal partido y en el que no faltó el retorno de los gritos de directiva dimisión.

Nervios y falta de puntería

Los nervios y la falta de puntería llevaban a ambos equipos a estar dos minutos sin perforar el aro rival. Un vuelo sin motor de Kao daba la primera ventaja del partido al Manresa, mientras Tobey perdonaba uno de sus lanzamientos desde la línea de castigo, perdiendo la primera oportunidad de igualar la contienda en los primeros compases del duelo.

Álex Reyes mantenía a los manresanos en ventaja, pero el Granca tiraba de intensidad en defensa para recortar diferencias para que Tobey con un lanzamiento desde cinco metros colocaba por primera vez por delante a los amarillos en el luminoso (7-6).

Sin un dominador claro

Los robos le daban un plus en la batalla a los claretianos, en un intercambio de golpes que no terminaba de tener un dominador claro. Obasohan desde el triple estiraba la renta del BAXI Manresa, mientras Tobey desde el tiro libre evitaba el intento de despegue visitante (14-16).

El Granca apretaba los dientes, el Che movía el banquillo y encontraba la respuesta de Jefferson, Pelos y Vila para mantenerse en la lucha por la primera batalla parcial del encuentro, llegándose al final de la primera manga con un 22-21 en el electrónico.

Primeros nervios en el banquillo isleño

La falta de puntería volvía a convertirse en la protagonista a ambos lados de la pista en el reinicio del juego. Pelos sacaba a bailar a su par para anotar tras un reverso, pero el Manresa recuperaba su ventaja con dos canastas consecutivas de Obasohan y Dani Pérez, que llevaban a Néstor Che García a parar el crono a seis minutos del descanso (24-26).

El propio Dani Pérez estiraba la renta de los manresanos con un triple, mientras Metu compensaba la falta de acierto desde fuera del arco con una canasta sobre la bocina de posesión para mantener vivo al equipo (26-29).

Arreón manresano

El ritmo a modo de goteo de los puntos en el luminoso era roto parcialmente por Brooks que le sacaba a Jefferson un tiro adicional en una penetración a canasta que llevaba a García a tener que detener el crono a 2:13 para el descanso con un 31-35 campeando en el marcador.

Los intentos de remontada de Metu se topaban con un triple de Bassas que entraba casi sin querer para poner tierra de por medio. El técnico del Manresa, Diego Ocampo, lo paraba a 42.6 segundos para el descanso en busca de estirar su renta antes de enfilar el túnel de vestuarios. El Granca marraba sus 12 triples en la primera mitad y los catalanes aprovechaban para hurgar en la herida con cuatro tiros libres convertidos por Oriola y Brooks para llegar al ecuador con un preocupante 35-42.

Los triples marcan la diferencia

Tres nuevos triples manresanos en el arranque de la segunda mitad obra de Dani Pérez, Álex Reyes y Eli Brooks dejaba herido al Granca que se veía obligado a pararlo a 7:25 para el final del acto en busca de una reacción de sus hombres, más allá de los intentos de Wong y Pelos por aferrarse al partido (39-51).

La grada apretaba de lo lindo y Nico Brussino compensaba la falta de acierto exterior de los amarillos con un 2+1, pero el Manresa, sin los nervios de jugarse la vida jugaba con la ansiedad claretiana. El Che daba entrada a Carlos Alocén en busca de un chispazo de magia del maño que pudiera cambiar las cosas, Wong encendía la caldera del Arena con un canastón a una mano tras recorrer de aro a aro la pista (47-56).

Wong y Robertson abren la lata exterior

Wong rompía el mal fario desde el triple a menos de dos minutos para el final de la tercera manga, en el decimocuarto intento de los amarillos, pero Duke Jr se encargaba de desatar el enfado del respetable junto a Ubal, obligando al Che a parar el juego a 46.9 segundos para el final del acto, siendo Robertson con el segundo triple de los amarillos quien decía la última palabra a falta de 10 minutos para el final del duelo (57-69).

Mala puesta en escena final

El Manresa arrancaba el asalto definitivo con un nuevo triple de Eli Brooks y un canastón de Ubal que obligaban al banquillo claretiano a agotar su último tiempo muerto a 8:31 para el final ante el panorama que se le presentaba en su último partido como local en el que sólo le valía ganar (57-74).

Wong y Albicy con sendos triplazos intentaba devolver la fe a los suyos y Metu con uno de sus canastones patentados llevaba a Diego Ocampo al pedal del pánico a 6:32 para el final (65-75).

La grada pedía un último esfuerzo y el Granca respondía con intensidad defensiva y los puntos de Wong y Brussino. El Manresa amenazaba con un nuevo triple, que era devuelto por el alero argentino desde la Pampa, mientras los minutos corrían a toda velocidad en contra de los intereses claretianos.

La puntilla final

Dani Pérez daba la puntilla a los amarillos con un nuevo triple lejano. Los nervios atenazaban a los locales, mientras la grada permanecía incrédula ante lo que se avecinaba, arrancándose los primeros gritos de directiva dimisiónn en una recta final del partido desoladora. Wong y Brussino ensartaban dos nuevos triples para engrosar sus estadísticas, pero la derrota ante el BAXI Manresa que deja al Granca sin depender de sí mismo se hacía realidad (80-87).