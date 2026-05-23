Néstor 'Che' García pide seguir creyendo en la salvación del CB Gran Canaria: «Estamos con vida; esto no se decide hasta el último segundo»

Seguir creyendo a pesar de todo. Eso es lo que ha pedido Néstor Che García, el técnico del Dreamland Gran Canaria, tras la dura derrota de los amarillos ante el Manresa en el Gran Canaria Arena. Todo ello, después de consumar una de esas actuaciones que no resultan una novedad para un conjunto, el isleño, que ha repetido este tipo de rendimiento en muchos tramos de esta nefasta temporada.

Ahora que los claretianos ya no dependen de sí mismos para salvar la categoría y van a tener que estar pendientes de lo que hagan tanto el Andorra como el Zaragoza, el preparador de Bahía Blanca aboga por «seguir teniendo fe. Seguimos con vida; esto no se decide hasta el último segundo. Nos queda un partido ante el Valencia y lo vamos a pelear. Hoy hemos tenido una mala noche, un aspecto que suele pasar en un mundo como el del deporte. Esta derrota nos duele mucho desde lo emocional».

Un día para olvidar

Ahondando en ese día aciago en la oficina, el estratega argentino no dudó en asegurar que su equipo no «jugó un buen partido. Debíamos estar focalizados del todo porque nos jugábamos mucho, pero creo que la ansiedad nos jugó en contra. En la primera parte no la metimos y, encima, ellos anotaron 34 tiros libres, mientras que nosotros solo 18. Eso marca y pesa. Además, les hemos concedido diez rebotes que se convirtieron en 13 puntos».

A la hora de explicar con sus propias palabras la ansiedad que vivieron sus jugadores anoche, el Che relataba que va a tener que ver el «vídeo del partido para conocer el motivo exacto por el que hemos jugado así hoy. Lo llamo ansiedad porque es la palabra más común en este tipo de situaciones. Eso sí, está claro que ante el Manresa no hemos jugado como lo veníamos haciendo. Tenemos por delante casi una semana de trabajo para tratar de recuperarlo todo».

No hay equipo chico

En otro orden de cosas, García sí manifestó que hoy van a estar muy pendientes de «lo que hagan el resto de equipos que están en esta pelea por la salvación». Aun así, quiso enviar un mensaje algo más positivo para la última fecha del campeonato, que llevará a los isleños hasta el Roig Arena para medirse al Valencia, reseñando que en la Liga Endesa no hay «equipo chico; cualquiera puede ganarle a cualquiera».