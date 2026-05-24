El CB Gran Canaria llega a la última fecha con las peores cartas para salvarse del descenso a Primera FEB

El Dreamland Gran Canaria llega a la última fecha de la Liga Endesa aún con opciones de salvarse, pero con las peores cartas de los tres equipos que están en esa pelea en juego. Tras su derrota del sábado en el Arena ante el BAXI Manresa, más la victoria del Morabanc Andorra en Lleida y la derrota en casa del Casademont Zaragoza frente al UCAM Murcia, la cosa se le tuerce al cuadro isleño. El tropiezo de los maños, que tienen un partido menos disputado que los claretianos y los andorranos, evita de momento un triple empate en la tabla que colocaría a los grancanarios en plaza de descenso a Primera FEB. Un triunfo de los aragoneses el martes en su Pabellón Príncipe Felipe (20.15 horas) contra el Valencia Basket, colocaría al Granca penúltimo antes de la última jornada, que se disputará el próximo viernes.

El Dreamland, para evitar su retorno a la categoría de plata 30 años después, debería vencer al Valencia en el Roig Arena. Ha querido el azar que el entrenador más apreciado por la parroquia amarilla, Pedro Martínez, el hombre que evitó el descenso en la temporada de la Euroliga, pueda firmar la sentencia. Además, y quizás por las cosas del karma, esta situación extrema pone en el camino del club isleño a Jean Montero, el díscolo que forzó su salida del equipo a pesar de los intentos por retenerle de Sitapha Savané, Willy Villar y Jaka Lakovic, herido por el trato que le dispensaron y por cómo fue ninguneado por Porfi Fisac. Ahora, consagrado como estrella en la Euroliga, puede aplicar a sus ex la peor condena.

Un Barça con dudas, rival del Morabanc

Tampoco lo va a tener fácil el Morabanc Andorra en la última jornada. Los del Principado reciben a un Barça que no tiene asegurada su condición de cabeza de serie en el Playoff, por lo que tampoco está en condición de regalar nada. Los discípulos de Zan Tabak, que arrollaron hoy en el Barris Nord al Hiopos Lleida con una lluvia de triples (17), contarán además con el factor cancha a su favor ante un cuadro azulgrana que no atraviesa su mejor momento tras el anuncio de la marcha de su técnico, Xavi Pascual, al término de la actual temporada para ponerse al frente del multimillonario proyecto del Dubái, con la Euroliga como principal objetivo. No parece descabellada, por tanto, una victoria andorrana, que igualaría en victorias a los grancanarios en caso de que estos lograsen también desafiar a la lógica y vencer a los taronjas.

La incógnita maña

El gran peligro del Granca es el Zaragoza. El partido aplazado que tiene mañana ante el Valencia puede cambiar bastante el final de la película. Los aragoneses tendrían que hacer la machada contra el equipo valenciano tras caer en semifinales de la Final a Cuatro de la Euroliga, y que llega a la cita con la necesidad de ganar para intentar recuperar la segunda plaza de la competición, en los tres encuentros que le restan a los de Pedro Martínez; tras el Zaragoza, juegan el otro duelo aplazado ante el Barça en el Palau el próximo domingo -el viernes lo haría con el Granca-. Así las cosas, si se da el martes el triunfo del Zaragoza frente a los taronjas dejaría al Granca de Néstor Che García penúltimo a falta del último encuentro. Por contra, una derrota de los zaragozanos tampoco le da la tranquilidad total a los isleños, aunque se librarían de ocupar esa plaza 17º plaza maldita, a pesar de seguir en riesgo de que se produjese un tercer empate entre los tres implicados después de sus partidos del viernes, que le condenaría a acompañar al Granada a Primera FEB.

A pesar de que clasificatoriamente es en estos momentos el Casademont Zaragoza el equipo que ocupa esa posición de descenso, lo cierto es el que tiene el rival más asequible en la última fecha liguera, donde visita al Río Breogán.

Un 44% de opciones de descenso para los amarillos

Por todo ello, el Dreamland es el principal candidato al descenso (44%). Si pierde en Valencia y el Zaragoza suma una sola victoria, estaría prácticamente condenado, ya que cualquier empate con los aragoneses o triple, agregando al Andorra, le manda sin remisión a la Primera FEB.

El Zaragoza, por contra, a pesar de que ha empeorado sus opciones de descenso tras perder ante el UCAM (38.5%), sigue dependiendo de sí mismo. Si gana los dos partidos que le restan, ante el Valencia y Breogán, se salvaría; si gana solo uno, se complicaría si el Andorra da la sorpresa ante el Barça.