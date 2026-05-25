CB GRAN CANARIA
El CB Gran Canaria se pone en manos de Pedro Martínez y de Jean Montero para evitar la soga del descenso
El Valencia llega a la recta final del curso como doble juez por el descenso al medirse al Zaragoza en su partido aplazado y a los amarillos en el último partido
La vida le ha jugado una mala pasada a Pedro Martínez. Su Granca, al que salvó del descenso en la temporada de la Euroliga y al que ha dirigido desde el banquillo 378 partidos oficiales, se encuentra más cerca que nunca del descenso a la Primera FEB en estos 30 años. La providencia ha colocado al técnico catalán en la tesitura de poder ser decisivo por partida doble en el futuro inmediato de los grancanarios. Por un lado, su Valencia Basket visita mañana el Pabellón Príncipe Felipe para medirse al Casademont Zaragoza, en su partido atrasado de la jornada 31 de la Liga Endesa. Un triunfo de los taronjas evitaría de momento que los aragoneses puedan igualar las 10 victorias que ostentan el Dreamland y el Morabanc Andorra, que provocarían el triple empate que llevaría a los claretianos a la penúltima posición de la tabla a falta de una jornada por disputar.
El entrenador que enseñó a la entidad isleña a ser un equipo aspirante a pelear por los títulos, puede convertirse en el ejecutor del descenso de los amarillos a la Primera FEB, al ser su equipo el último rival de los grancanarios en la temporada regular, en un duelo que tendrá lugar en el majestuoso Roig Arena, una pista en la que todavía no han debutado, al quedarse fuera de la disputa de la Copa del Rey.
Amigos fuera de la pista, rivales dentro de ella
A pesar de los lazos emocionales que unen a Pedro Martínez con el CB Gran Canaria, pensar en un posible favor del técnico catalán por los viejos tiempos no deja de ser una utopía, derivada de la propia necesidad y exigencia de un proyecto faraónico como el del Valencia Basket, que tras caer en semifinales de la Final a Cuatro de la Euroliga a manos del Real Madrid, necesita recuperar sensaciones antes del arranque del Playoff e intentar recuperar la segunda plaza que le de el factor cancha a favor hasta una hipotética final, para lo cual necesita no sólo derrotar al Zaragoza mañana por la noche, sino además tumbar al Granca en un partido que puede ser decisivo para su permanencia en la élite del baloncesto masculino nacional un curso más.
El karma y el díscolo Jean Montero
Además de Pedro Martínez es imposible pensar en la gran estrella taronja, Jean Montero y en su salida cargada de polémica de la disciplina claretiana, tras su negativa a incorporarse a la pretemporada para ponerse a las órdenes de Jaka Lakovic. El dominicano se declaró en rebeldía y el club se vio obligado a cederle con una opción de compra obligatoria del Morabanc Andorra que finalmente derivó en su desembarco en la capital del Turia. Su oportunidad de hundir la estaca en lo más profundo del corazón del Granca parece una oportunidad irrenunciable para un creyente del karma como él, aunque todo hay que decirlo, los problemas que sufrió en su paso por la Isla poco o nada tienen que ver con la directiva actual y el cuerpo técnico, siendo sobre todo Porfi Fisac su principal foco de conflicto, aunque su negativa a volver a lucir la elástica amarilla le valió más de una sonora pitada del respetable en sus visitas al Arena.
Luis Casimiro, el tapado
El destino ha querido que otro exentrenador ilustre de los claretianos, Luis Casimiro Palomo, vaya a tener un rol importante en el futuro de los grancanarios. Su equipo, el Río Breogán, con el que ya ha renovado para la próxima temporada y que ya se encuentra totalmente salvado, recibe al Casademont Zaragoza en el último partido del curso. Un triunfo o una derrota de los maños, dependiendo del desenlace de los resultados de los otros partidos, podría ser clave para que se de o no el fatal triple o doble empate con el Granca y que podría defenestrar a los amarillos, en una última fecha, con horario unificado, en la que todo puede pasar.
El principal problema es que se pueda repetir en el Pazo lo vivido el pasado domingo en Barris Nord, en el que la necesidad del Andorra arrolló a un Lleida sin ambición. El Breogán llega a la cita sin nada en juego más allá de su honor ante un rival que se juega la vida.
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