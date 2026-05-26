CB GRAN CANARIA
Brussino receta unidad e intensidad para intentar que el CB Gran Canaria sorprenda al Valencia en el Roig Arena
El alero argentino apela a dos de las facetas que se echaron en falta ante el Manresa para mantener vivas sus opciones de salvación en la última fecha del curso para los amarillos el próximo viernes
Nico Brussino atendió a los medios oficiales del club esta mañana para ofrecer su valoración previa al duelo del viernes ante el Valencia Basket en el Roig Arena en el que al Granca podría incluso no bastarle con el triunfo en cancha de uno de los cuatro finalistas de la Euroliga, para lograr la permanencia un curso más en la ACB.
Curiosamente el argentino apela a la unidad y a la intensidad como factores claves para optar a la victoria, dos de las facetas que se echaron de menos el pasado sábado en casa ante un BAXI Manresa que no se jugaba nada y que por momentos demostró tener más hambre por ganar el duelo que los amarillos, a pesar de que una victoria podía haberles garantizado en ese partido su permanencia: «Tenemos que confiar en nosotros, en el trabajo que estamos haciendo. Creo que es fundamental estar unidos. Es el último partido de la temporada, así que necesitamos afrontar el compromiso con la mayor de las intensidades. Nos jugamos mucho y sabemos lo que nos estamos jugando. Tenemos que ir al 100%».
La semana más difícil
«Sí, sabemos que esta última semana es difícil, complicada, pero bueno, creo que estamos con mucha ilusión, con muchas ganas, así que estos días son para preparar el partido contra Valencia", declaró un Brussino para el que es vital que el equipo se centre al 100% en sí mismos, para preparar un partido que puede cambiar para siempre el futuro de la entidad amarilla.
Del equipo taronja, dirigido por Pedro Martínez y que cuenta en sus filas también con otros dos exclaretianos como Jean Montero y Matt Costello, destacó que «es un equipo que juega muy veloz, con mucho tiro de tres puntos"; apuntando como clave para lograr el objetivo de la victoria "la defensa" y "en ataque tenemos que compartir el balón y encontrar tiros liberados».
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