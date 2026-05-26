¡De locos!: el CB Gran Canaria vuelve a depender de sí mismo para salvarse en la última jornada

La lógica se impuso hoy sobre el parqué del Príncipe Felipe. El Valencia Basket, a pesar de sufrir por momentos ante el Casademont Zaragoza dio el arreón final en el último asalto para asegurar su victoria 23 del curso (86-98), un resultado que mantiene al Dreamland Gran Canaria fuera de las plazas de descenso al mantener una victoria de ventaja sobre los aragoneses, que llegan a la última fecha del calendario como el equipo que en estos momentos acompañaría al Covirán Granada en su descenso a la Primera FEB.

El triunfo taronja permite a los claretianos depender de sí mismo en la última jornada que se disputa el viernes, aunque se trata de una opción envenenada, por la entidad de su rival, el Valencia en el Roig Arena. Pero las matemáticas no engañan. A los discípulos del Che García les bastaría con replicar o mejorar lo que haga el Zaragoza en el Pazo de Lugo ante el Río Breogán. Una victoria del Dreamland Gran Canaria le daría automáticamente la salvación, porque los maños aún ganando a los gallegos nunca igualaría las victorias de los isleños ni las del Morabanc Andorra, que se encuentra en la misma situación, les bastaría con hacer como mínimo lo mismo que consiga el Casademont en la última jornada.

En peligro, en caso de no ganar

El peligro para el Granca vendría en caso de no lograr ganar al Valencia Basket, porque en ese caso sí que sería factible un empate a victorias con el Casademont Zaragoza, que al tener el basket averaje particular ganado con los amarillos, supondría el descenso de los canarios.

Un triunfo de los claretianos en Valencia, sumado a una derrota de los andorranos en su casa ante el Valencia, es la única opción que condenaría al descenso al Andorra, ya que empataría con los zaragozanos en caso de que estos se impongan al Río Breogán, al tener perdido con ellos el averaje.

Si sólo consiguiese vencer en la última jornada el Casademont sería también el Granca el equipo que descendería a la Primera FEB al producirse un triple empate, al ser de los tres, el equipo con peor coeficiente de victorias.

Por último, una triple derrota de los tres implicados en la pelea por evitar el descenso dejaría todo igual, siendo el conjunto aragonés el que perdería la categoría.

La última bala

Ganar o probablemente morir. Los rezos de Néstor Che García han surtido su efecto y el Granca tendrá una última bala para escapar de la quema, aunque se trata de una bala envenenada en la que visitará una de las canchas más duras de la ACB, el Roig Arena, para medirse a uno de los cuatro finalistas de la Euroliga y que se está jugando el recuperar la segunda plaza en el asalto por el Playoff. A los valencianos les separa una victoria del UCAM Murcia y además del duelo del viernes ante el Granca, tendrán el partido aplazado ante el Barça correspondiente a la jornada 33ª para asegurar una posición de privilegio que le otorgaría la ventaja de campo en el Playoff ante una hipotética final, en la que la perdería sólo en el caso de que su rival sea el Real Madrid, como primer clasificado de la liga regular.

Los grancanarios se ven obligados a no especular y hacer un último esfuerzo para intentar profanar el santuario valenciano en el que será su estreno en el escenario del Roig Arena, porque hay muchísimas probabilidades de que el Zaragoza logre ganar en Lugo ante un equipo, el Río Breogán que ya no tiene nada en juego.