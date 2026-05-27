Néstor 'Che' García se encomienda a la fe para lograr la salvación: «Necesitamos que Dios se ponga la camiseta del CB Gran Canaria»

Encomendados a cualquier cosa con tal de lograr la permanencia. El CB Gran Canaria y Néstor Che García, el técnico amarillo, se agarran a la fe para que este viernes (19.30 h., Dazn) no se produzca el mayor fracaso de la historia del club claretiano. El cuadro grancanario visita el Roig Arena para verse las caras con un Valencia que se está jugando la segunda plaza de la liga regular para los Playoffs y, aunque los isleños dependen de sí mismos, no las tienen todas consigo por su nivel de juego. A pesar de ello, el entrenador asegura que hay que creer hasta el final.

«Para poder frenar a este Valencia Basket, que es un equipazo en muchos aspectos y que lidera la liga en varios apartados estadísticos, vamos a necesitar no perder balones y rebotear bien, pero no solo eso; vamos a necesitar de todo. Necesitamos que Dios se ponga la camiseta del Granca también. Estamos en una situación límite, aunque tenemos vida. No vamos a esperar a que otros pierdan», resaltaba el argentino.

Superdotados y apuestas

Precisamente, el preparador de Bahía Blanca reseñaba que no cree que sus jugadores o su cuerpo técnico estén pendientes de lo que sucede en otras canchas, ya que los partidos del Andorra, que se mide al Barça en casa, y del Zaragoza, que visita al Breogán de Luis Casimiro, ambos a la misma hora a la que juegan los amarillos, pueden ayudar al Gran Canaria a salvar la categoría. Ante ello, el Che remarcaba que su equipo ya tiene «suficiente con lo que nos estamos jugando. Si hay algún jugador o alguien del staff que esté centrado en salvar nuestro honor y en lo que pase en otras canchas, es un superdotado. Nuestro mundo es Valencia y no hay más allá de eso».

Por otro lado, quiso destacar que las apuestas dan como perdedor al conjunto claretiano frente al taronja, un aspecto que toca el «orgullo a morir» de un preparador que quiere utilizar esta circunstancia como una «motivación para el grupo. Al final, esto se reduce al 5x5 y depende de nosotros. Ganar al Valencia en la última jornada para salvarnos sería algo grandioso. Siempre respeto a todos los rivales y creo que es lo que hay que hacer; en este mundo hay noches buenas y noches malas. Personalmente, me toca la fibra, y así se lo voy a transmitir al vestuario».

Una guerra y un mensaje de unión

Además, el Che aclaraba que a lo largo de esta semana ha visto a sus jugadores «en la misma línea que el resto de semanas. Los chicos se llevan bien y en sus ojos no veo nada distinto, ni cuando hemos ganado ni cuando hemos perdido. Todavía no hemos entrado en el terreno de que vamos a ir a una guerra; cuando llegue el instante de hacerlo, lo haremos. Evidentemente, esos son momentos de nerviosismo porque somos conscientes de que nos jugamos mucho, pero estos momentos son maravillosos de vivir y hay que verlos de esa forma».

Para acabar, el argentino quiso enviar un mensaje de unión para la afición, que no está optimista de cara a esta última fecha del campeonato. Por esa razón, García argumentaba que el Valencia «es un equipazo, pero nosotros tenemos también un muy buen equipo y ganar para salvarnos sería algo heroico. Sabemos que va a estar toda la isla pendiente de este partido; tener a todo un pueblo detrás es la cosa más linda por la que dar la vida. Por eso digo que son maravillosas estas cosas, por más que sean presionantes, que lo son. Tienes a todo un pueblo, a toda una isla empujándote. Más no podemos pedir, somos unos privilegiados de poder vivir un momento así».