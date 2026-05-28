El CB Gran Canaria no quiere emular el descenso del Zaragoza en la temporada 2008-09

La hemeroteca insufla una pizca de optimismo ante la negatividad. La historia de la Liga Endesa le da un empujón anímico al Dreamland Gran Canaria a las puertas de un duelo crucial. El cuadro claretiano disputa esta tarde el partido final para certificar su permanencia en la élite del baloncesto español en el Roig Arena ante el Valencia Basket, con el pesimismo lógico ante una visita complicada. Todo ello, tras vivir una temporada en la que no ha pasado nunca por los puestos de descenso a la Primera FEB.

Precisamente, esa condición es la que hace que los números para eludir la quema estén del lado de los hombres de Néstor Che García, el técnico de los insulares. Y es que, a lo largo de los últimos casi 20 años, desde que la ACB abolió el playoff por la permanencia, solo un equipo terminó cayendo a la segunda categoría.

Zaragoza, el único precedente

Ese caso aconteció durante la campaña 2008-09, en una ACB en la que participaron 17 equipos tras la renuncia del Girona y a la espera del retorno del Obradoiro un curso más tarde, al ganar un larguísimo juicio por la impugnación de un partido de la fase de ascenso ante el Murcia de 1990 por alineación indebida. El protagonista acabó siendo un recién ascendido como Zaragoza, que, después de pasarse toda la campaña fuera de la zona roja de la tabla, perdió en la última jornada frente al Murcia (59-60) y regresó a la ya extinta Liga LEB.

De resto, todos los descendidos estuvieron, como mínimo, una jornada en esas posiciones de la tabla clasificatoria. En esa tesitura se vio envuelto el Valladolid en la campaña 2007-08. En la segunda fecha, los vallisoletanos fueron los colistas después de una durísima derrota ante el Joventut, aunque se recuperaron a tiempo y llegaron a colocarse entre los ocho primeros después de ese tropiezo. Pese a que nunca parecieron coquetear de forma real con el descenso, en las últimas cinco jornadas ligueras acumularon cinco derrotas y en el último día de competición oficial se fueron al pozo. Otro ejemplo de equipo que no pisó casi los puestos de descenso es el TDK Manresa de la campaña 1999-00. Aunque sí es verdad que se mantuvo abajo durante toda la temporada, solo se asentó en esas posiciones en dos jornadas. En la última, perdió un encuentro clave ante un rival directo como Gijón, cediendo el average (95-91), y se marchó a la LEB solo dos años más tarde de haber logrado su primera y única ACB con el ex del Granca Luis Casimiro como entrenador.

Un 12% de opciones de caer

Por otro lado, en los números para la última jornada de este curso, el Granca no es el equipo que más opciones tiene de descender. Los claretianos cuentan con un 12,2% de probabilidades de acabar en la Primera FEB, mientras que su rival más directo, el Zaragoza, tiene un 86,4%. Además, el Andorra es el que, a priori, más fácil lo tiene, con un 1,4% de posibilidades. Con ese escenario y la historia de su lado, los claretianos intentarán evitar su mayor descalabro.