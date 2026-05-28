Previa Valencia Basket-CB Gran Canaria: Cuarenta minutos para evitar un hundimiento histórico

Hecatombe de dimensiones bíblicas o salvación en el último segundo. El Dreamland Gran Canaria llega a la última jornada de la Liga Endesa 2025-26 dependiendo de sí mismo para lograr una permanencia que evite el mayor bochorno de toda su historia. No será tarea fácil, ya que los jugadores de Néstor Che García tendrán que doblegar esta tarde (19.30 h., Dazn) a uno de los mejores equipos de Europa, como el Valencia Basket, que, además, se va a jugar terminar segundo en la liga regular de cara a la pelea por el título.

Siendo esta una misión bastante compleja, no solo por el nivelazo del adversario de esta fecha decisiva, sino también por el horrible curso perpetrado por el club grancanario, existe un bote salvavidas más: una derrota del Zaragoza en Lugo ante el Breogán le daría a los claretianos la permanencia independientemente de lo que pase en el Roig Arena. Por lo tanto, un ex del banquillo isleño como Luis Casimiro, que es el actual técnico lucense, puede dar algo más de vida a un proyecto, el del Granca, que se boicoteó al caer en casa con el Manresa el pasado sábado (80-87).

Dar un plus

De hecho, de haber conseguido ese triunfo, ahora los amarillos irían a Valencia con los deberes hechos y la conciencia tranquila. A pesar de ello, como viene siendo habitual durante esta temporada, el pobre desempeño del conjunto insular le lleva a estar de nuevo en el alambre. Por ello, ahora les toca afrontar un reto que puede ser catalogado, sin duda, como una hazaña heroica. Para esta cita, lo normal, visto lo visto hasta el momento, es que Kur Kuath vuelva a ser el descarte para que entre el base Brandon Jefferson en un roster muy descompensado y cuyos movimientos para mejorarlo han llegado tarde o directamente no aparecieron. Las responsabilidades recaerán, de nuevo, en el esfuerzo defensivo colectivo, en cerrar bien el rebote y evitar pérdidas.

En ese sentido, también va a ser necesario mantener un porcentaje de acierto normal en el triple, algo que no sucedió frente al Manresa (27%). Asimismo, los jugadores que están llamados a liderar no pueden esconderse: Albicy y Nico Brussino pondrán en juego sus legados en la Isla, Wong tiene que mantener su pico de forma, Tobey está ante su última reválida tras un año lejos de su mejor versión y Metu debe ser letal en el aro valenciano ante su falta de compromiso atrás.

Otra vez Jean Montero

Por su parte, el Valencia llega a este partido tras vencer al Zaragoza (86-98) el martes y con un duelo ante el Barça en el Palau el domingo, clave en sus aspiraciones ligueras. Con las ausencias de Josep Puerto y López-Aróstegui, otro extécnico amarillo como Pedro Martínez sí contará con un Jean Montero que es la estrella del plantillón taronja y que salió por la puerta de atrás de un Gran Canaria al que podría darle la puntilla definitiva antes de irse al Olympiacos griego, club que habría cerrado su fichaje para el próximo curso y que recientemente ganó la Euroliga ante el Real Madrid en una Final a Cuatro en la que también participaron los levantinos.

Con todo eso, el Granca quiere evitar un descenso que supondría el mayor fracaso de su historia y una vergüenza absoluta que tiraría a la basura 31 temporadas en la élite del baloncesto nacional. Es infierno o salvación. Depende de ellos mismos y un poco del Zaragoza