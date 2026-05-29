El doloroso comunicado del CB Gran Canaria tras su consumado descenso

Esta noche se consuma un descenso muy doloroso para toda la entidad.

Sabemos perfectamente lo que esto significa para ustedes. Entendemos el enfado, el dolor y la frustración de quienes han estado cada fin de semana en el Arena, de quienes han acompañado al equipo dentro y fuera de la isla y de todas las personas que sienten este escudo como parte de su vida.

No hemos estado a la altura de lo que representa este club. Y lo primero, y más importante que queremos hacer, es pedirles perdón. Muchas de las decisiones tomadas han salido mal, y asumimos la responsabilidad por ello.

Somos conscientes de que detrás de cada abonado y cada abonada hay mucho más que una persona que ocupa una butaca del Arena. Hay ilusión, pasión, recuerdos, y un sentimiento de pertenencia que trasciende cualquier resultado deportivo. Por eso este golpe nos duele tanto. Hoy toca asumir el dolor, aprender de lo sucedido y empezar a reconstruir.

Tenemos el compromiso inquebrantable de iniciar, desde hoy mismo, el camino que nos lleve a devolver a este equipo donde merece estar. Pondremos todos los medios y trabajo necesarios para que esto ocurra lo antes posible.

Este próximo lunes tendrá lugar una comparecencia ante los medios de comunicación.

Gracias por estar siempre, Marea Amarilla. En los días buenos y, sobre todo, en los más difíciles.

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Volveremos a levantarnos. Vamos Granca.