Un CB Gran Canaria patético se gana a pulso el descenso al infierno de la Primera FEB (105-81)

Patético y totalmente merecido ha sido el descenso a la Primera FEB de un Dreamland Gran Canaria que no se ha molestado en competir en el Roig Arena ante un valencia que a pesar de reservar jugadores en la segunda parte pensando en su duelo del domingo ante el Barça, le propinó un severo correctivo al equipo amarillo que cayó derrotato por 105-81.

Su derrota sumada a la heroica remontada del Casademont Zaragoza en el Pazo ante el Río Breogán, con un triple sobre la bocina de Spissu (94-95), condenó a los claretianos a retornar a la categoría de plata 31 años después.

De más a menos

El Granca entraba con buenas sensaciones en el partido, amparado en el acierto de Nico Brussino desde fuera del arco, con dos triples anotados de forma consecutiva y con Metu inaugurando el electrónico; pero era el Valencia Basket el que comandaba el marcador, con Sako imponiendo su explosividad en el aro claretiano y con Moore abriendo la primera brecha en el marcador con seis puntos nacidos de sus manos (18-11).

Los grancanarios atravesaban una fase de bloqueo de cara al aro rival, mientras los locales con una buena defensa se mantenía con una cómoda renta, mientras Pelos se cargaba con dos faltas en el primer acto, complicando la rotación prevista por Néstor Che García. Wong mostraba las uñas y los taronjas se apiadaban en sus visitas a la línea de castigo para no despegar definitivamente en el electrónico.

Maquillaje de Jefferson y Metu

Jefferson se estrenaba desde fuera del arco y contagiaba a Metu que anotaba pisando la línea del 6.75 para recortar diferencias al término del primer acto (24-18).

Un parcial de 4-0 en el reinicio del juego obligaba al Che a detener el partido a nueve minutos para el descanso al alcanzar los taronjas por primera vez en el partido la barrera psicológica de los 10 puntos (28-18).

El Valencia campaba a sus anchas en la pintura claretiana ante la mala defensa de los amarillos. Sako y Badio hacían un destrozo en el aro visitante y el Che se veía obligado a detener el partido de nuevo a 6:05 con un 36-20 en el luminoso que hacía presagiar lo peor.

Wong y Brussino dan la cara

Wong y Brussino intentaban mantener vivos a los suyos, pero el Valencia tiraba de pico y pala para seguir abriendo brecha y Cárdenas estiraba la renta desde fuera del perímetro (43-25).

Dos triples consecutivos de Tobey y Brussino le daban un respiro al Dreamland. Pero el Valencia aplacaba los ánimos claretianos con un certero lanzamiento exterior de Moore y un vuelo sin motor de Sima; cerrándose la primera parte tras un intercambio de golpes entre el propio Moore e Isaiah Wong con un 52-33.

En manos del Breogán

Pelos y Brussino intercambiaban golpes con Montero y Badio, pero al Granca no le bastaba para meterse en la lucha por el partido. Jefferson enchufaba su segundo triple en el partido, pero los taronjas contestaban con otro triplazo de Badio que provocaba un nuevo tiempo muerto con un canastón suyo que elevaba el 67-41 al marcador a algo menos de seis minutos para el final del tercer acto, un resultado que ponía su salvación por completo en manos del Río Breogán de Luis Casimiro que se mantenía por delante en el partido ante el Zaragoza.

Dos triples consecutivos de Metu eran una gota en el océano que les separaba de una posible remontada, ante un Valencia en el que hasta Sima conseguía perforar el aro claretiano desde la larga distancia. La inoperancia total en defensa de los grancanarios facilitaba en exceso las cosas a los locales que llegaban con el partido sentenciado al asalto final (80-53).

El Pazo no obra el milagro

Con el partido sentenciado todos los ojos estaban puestos en el Pazo de Lugo. Samar y Wong se echaban a las espaldas el peso ofensivo de los claretianos intentando maquillar el desastre final en el Arena. Pero el Valencia, a pesar de tirar de su fondo de armario en la recta final del partido, era el dominador absoluto del juego ante un Granca sin alma, que claudicaba con un duro 105-81.

El trabajo que fue incapaz de hacer el Granca en Valencia le tocaba hacerlo al Río Breogán en el Pazo, pero el Casademont Zaragoza conseguía con un triple sobre la bocina de Spissu colocar el 94-95 que les daba la salvación y condenaba al descenso a los claretianos.