Néstor 'Che' García: «Descender así es muy doloroso; pido perdón a la afición del CB Gran Canaria»

Pocas palabras y mala cara, como es lógico después de salir en la foto del mayor fracaso de la historia del CB Gran Canaria. Néstor Che García, el entrenador amarillo, atendió a la prensa tras la derrota de su equipo ante el Valencia y la victoria agónica del Zaragoza en Lugo ante el Breogán, que mandaron a los claretianos al infierno de la Primera FEB tras una temporada de auténtica vergüenza. El de Bahía Blanca resumió, en primera instancia, los motivos de la derrota contundente sufrida por sus pupilos ante el cuadro taronja, destacando que son un «equipazo que tenía cosas en juego. Estamos hablando de una plantilla que es capaz de ir a cualquier cancha de la Euroliga y ganar allí. Se miden con los otros equipos grandes de dicha competición de igual a igual».

A la hora de desentrañar lo que ha llevado al Granca a vivir todo un batacazo, el estratega argentino aseguró que durante su estancia en la Isla había «mucha ilusión por conseguir el objetivo, aunque es cierto que se nos han ido en este tiempo tres partidos y eso, al final, lo hemos acabado pagando. En una competición como la ACB, lo pagas, está claro. Le pido disculpas a los aficionados; se nos escapó el sueño de todos».

Sin palabras

Asimismo, reiteró su enorme tristeza y explicó la fotografía del vestuario amarillo mientras se iba disputando el choque en Lugo que acabó con su equipo bajando de categoría, relatando que, después de perder con el Valencia Basket, iban «siguiendo lo que pasaba en la otra cancha. Estábamos muy mal y tristes. Había mucho silencio por cómo se venía dando el partido del Casademont Zaragoza. Nos duele porque también teníamos otras opciones y se nos terminaron cayendo del todo. Descender así es un dolor muy grande; estoy sin palabras».