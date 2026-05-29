El presidente de la UD Las Palmas Ramírez socorre al Granca: "Las miradas no deben dirigirse a los políticos, buscando responsables; el deporte es así"

¿Un Miguel Ángel Ramírez como salvador del CB Gran Canaria? El presidente de la UD Las Palmas publicitó en esta noche de pesadilla un comunicado en 'X' de señorío para aportar algo de esperanza tras consumarse un descenso diabólico. Unos minutos después de la caída del club claretiano al segundo escalón del baloncesto nacional, llega este texto de esperanza en el que pide no ajusticiar a la clase política.

"He seguido de cerca, y durante mucho tiempo, la andadura del Granca. Desde muy joven, limpiaba con la mopa el sudor de los jugadores en el parqué de las canchas. Todos estos años después, sus aficionados pueden estar muy orgullosos de la historia de un gran equipo de baloncesto. En este momento complicado, las miradas no deben dirigirse a los políticos, buscando responsables. El deporte es así, a veces se gana y otras se pierde. Pero no les quepa la menor duda de que el Granca volverá a estar donde le corresponde. Muchísimo ánimo a toda la gran familia de un gran equipo y, por supuesto, y por encima de todo, a su increíble afición. Mañana volverá a salir el sol", explica el presidente de la UD Ramírez.

Noticias relacionadas

La figura del curtido ejecutivo isleño, que lleva 21 años llevando las riendas de Las Palmas -lo tomó en Segunda B-, se ha vinculado al Gran Canaria desde hace meses. En una de sus últimas apariciones públicas, Ramírez rechazó de forma tajante este extremo: "El Granca ya tiene dueño". El Cabildo, presidido por Antonio Morales, controla al Granca y el consejero de Deportes, Aridany Romero, es vicepresidente del club claretiano.