Regreso del CB Gran Canaria a su pasado más oscuro

El CB Gran Canaria cierra ciclo. Vuelve, 31 años después, a la categoría de plata del baloncesto español, ahora Primera FEB. En el curso 1991-92, al igual que esta temporada, bajaba junto al Granada. Aquel descenso derivó en una conversión en Sociedad Anónima Deportiva, pasando a ser el Cabildo su propietario.

El Granca llora. El equipo amarillo pone fin a un periodo de 31 años militando ininterrumpidamente en la ACB tras consumarse esta noche su descenso a Primera FEB en Valencia, en una temporada nefasta en la que a pesar de contar con el séptimo presupuesto más alto de la competición no ha conseguido, ni con Jaka Lakovic ni con Néstor Che García en el banquillo, evitar la pesadilla. Mucho hay que echar la vista atrás para recordar la última vez en que el club claretiano perdía su sitio entre los grandes: 34 años. En la temporada 1991-92, con Manolo Hussein al frente de un proyecto que poco o nada tenía que ver con el actual, se perdía la categoría y, paradójicamente, el otro conjunto que bajaba en aquella campaña junto a los amarillos fue el Granada, como en la actual. En aquellos tiempos, ni por presupuesto ni por estatus, la situación era comparable con la actualidad. En este caso, su caída a los infiernos se venía fraguando desde hace tiempo, en la que ha sido la peor temporada de la historia del club claretiano.

En la temporada 1990-91, bajo la presidencia de Lisandro Hernández, el CB Gran Canaria lograba el ascenso desde la antigua Primera B. En aquellos tiempos el sistema de competición no era como el actual y el descenso se decidía con un playoff de permanencia.

Playoff de descenso tras acabar 21º

El Granca terminó la fase regular en la 21ª posición de la tabla (con diez victorias y 24 derrotas). Se vio emparejado con el Ferrys Llíria en la primera eliminatoria. Los insulares cayeron derrotados en el encuentro decisivo por un abultado 86-60 que les condenaba a vivir un cruce directo por el descenso ante el Collado Villalba.

Los grancanarios abrieron la eliminatoria con una ajustada victoria frente a los madrileños por 83-85. Esta solo era la primera de las cinco batallas que tenían que afrontar por evitar bajar. La serie llegaba el 10 de mayo de 1992 a su último episodio en un Centro Insular lleno hasta la bandera. El ganador lograría mantener la categoría. Las cosas comenzaron de la mejor manera posible para los discípulos de Manolo Hussein, que llegaron a disponer de una renta de 15 puntos ante un rival que no terminaba de dar con la tecla y se limitaban a buscar la inspiración de Henry Turner. El devenir del partido ponía a los locales en la tesitura de mantener una renta de ocho puntos en el ecuador. Se desataba el optimismo de la grada (38-30). La afición disfrutaba haciendo la ola en lo que, finalmente, se convertía en una celebración demasiado prematura con media parte por jugar aún en la avenida Marítima.

Un CID hasta la bandera no fue suficiente

En el reinicio del juego, el Villalba comenzó a hacer daño con su defensa en zona, endosando a los grancanarios un parcial de 0-10 que acercaba a los visitantes a una sola canasta de la igualada (50-52). El tiempo muerto del técnico grancanario no solucionaba los problemas de un conjunto incapaz de destapar el aro desde fuera del arco, siendo penalizados con un nuevo parcial de 0-8 que le dejaba heridos de muerte ante su afición. Perdía por 68-79 un duelo que le condenaba al descenso ante 6.000 fieles.

Aquella plantilla combinó a lo largo de la temporada un núcleo de jugadores nacionales y foráneos: En el primero, hombres como Juan Ramón Marrero, Roberto Íñiguez, Francisco Javier Herrera, Juanjo Urdiain, Miguel Cabral, Pedro Ramos, Joan Pera, Emilio Boada, Orlando Brito o Antonio Sacedo; en el segundo, extranjeros llamados a marcar diferencias: Greg Stewart, Ken Johnson y Norris Coleman.

Transformación en SAD

Aquel descenso deportivo coincidió con un momento vital en la historia del CB Gran Canaria, al derivar en la conversión de la entidad en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) el 30 de junio de 1992. Por imperativo de la nueva Ley del Deporte impulsada por el Consejo Superior de Deportes (CSD), todos los clubes profesionales se vieron obligados a ello. Con el equipo recién descendido a Primera B, el desánimo hacía temer que nadie pusiera el dinero para cubrir el capital social mínimo exigido para dicha transformación (unos 153 millones de pesetas de la época, algo más de 900.000 euros). Si el proceso fallaba, el club se exponía a la disolución o a la desaparición del mapa profesional.

Ese fue el germen de la decisión del Cabildo Insular de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Las instituciones consideraban que el Granca era un patrimonio social innegociable de la Isla y decidieron inyectar capital público. Además, pequeñas empresas locales y los propios aficionados compraron acciones en un ejercicio de fidelidad que derivó en su constitución como SAD, otorgándole a la entidad claretiana de una estructura sólida que le permitió tras tres años en la categoría de plata lograr subir a la ACB en 1995, manteniéndose en la élite hasta el funesto día de ayer que puede suponer el cierre del círculo que derive en una venta del club por parte del Cabildo.

El ente cabildicio lleva tiempo queriendo reducir su aportación al CB Gran Canaria, que con su descenso abre un nuevo panorama, en el que tras años de rumores de un posible traspaso de el paso decidido de vender su accionariado a empresas privadas, preferentemente de capital canario.