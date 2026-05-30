Carlos Alocén pide disculpas a la afición por el descenso del CB Gran Canaria a su llegada a la Isla: «Estamos muy jodidos por la gente»

Caras de funeral. Al menos en casi todos los miembros de la expedición del Dreamland Gran Canaria en su aterrizaje en la Isla superadas las 14.00 horas de hoy. Dicen que la profesión va por dentro, pero en los casos del capitán Andrew Albicy y de Mike Tobey, quien se negó a hablar escudándose en que estaba manteniendo una conversación telefónica, mostraban en sus rostros el mismo pasotismo que el que han mantenido durante gran parte de la temporada, a pesar de que el pívot norteamericano con pasaporte esloveno, es con diferencia el jugador que más cobra de la plantilla. Los jugadores, cuerpo técnico y los directivos claretianos Sitapha Savané y Willy Villar, presidente y director deportivo respectivamente, fueron saliendo de la terminal rumbo a la guagua del Granca que esperaba tras la puerta, en un incesante goteo, en el que se podía percibir la falta de unión del grupo, sin conversaciones entre ellos y sin ganas de de dar explicaciones tras el fracaso vivido el viernes en el Roig Arena.

Carlos Alocén y Ziga Samar no dudaron en aprovechar la ocasión para pedir disculpas a la afición y mostrar su dolor tras consumarse un descenso que pasó de ser una pesadilla a una realidad.

Autocrítica del maño

La llegada de los jugadores del CB Gran Canaria tras su descenso / José Pérez Curbelo

El base maño en un ejercicio de autocrítica, declaró que «valoraciones podemos hacer pocas después de lo que vivimos ayer, estamos muy jodidos por el año que hemos hecho, por la afición, por la gente que trabaja para nosotros y que ha hecho grandes esfuerzos para hacernos las cosas más fáciles, por todo ello estamos muy decepcionados y muy jodidos».

Sobre el momento que se vivió dentro del vestuario del Roig Arena durante esos últimos minutos de partido en el que el Casademont Zaragoza lograba la remontada a la épica en Lugo ante el Río Breogán que suponía el descenso de categoría de los grancanarios, Alocén desveló que «estábamos todos alerta viendo por el móvil como se iba dando el resultado, nerviosos mientras vivíamos lo que estaba pasando, al principio parecía que lo sacaba adelante el Río Breogán, luego el Zaragoza, el final fue muy loco, pero así es el baloncesto y cuando juegas con fuego y dependes de otros resultados al final estas cosas pueden pasar, era lo que no podía pasar y al final nos ha tocado esto».

El talentoso director de juego aragonés reconoció que «no fuimos capaces de competir con el Valencia, desde el primer cuarto ellos salieron mucho mejor que nosotros y pienso que realmente nunca hubo partido». «Era el partido en el que nos teníamos que jugar todo y salir de esa manera, tener ese partido, es inaceptable; aunque al final el problema era irte a jugar el descenso en el último partido en el Roig Arena, donde ya sabemos que ganar es difícil», explicó Alocén.

Los errores de la temporada, los causantes del descenso

Por su parte, Samar, admitió que «ha sido un palo muy duro, la temporada se acabó, pero creo que no la perdimos en el último partido sino por nuestros errores a lo largo de toda la temporada y al final pasó lo que pasó».

En lo personal, el base esloveno resaltó que «es una pena esta situación, por el club que es, por la afición, por toda la gente, por la Isla, que no se merece que hayamos descendido». «Hay que mirar hacia adelante, porque seguro que vamos a volver a jugar en la ACB como se merece este club, esta Isla y toda la afición», concluyó el jugador camino de la guagua.