El CB Gran Canaria se reconstruye sin Savané ni Willy Villar

Del trienio dorado al fracaso del descenso a Primera FEB. Es la pesadilla que le toca vivir al CB Gran Canaria en este cruel fin de curso, que no por esperado resulta menos doloroso. Toca reconstruir al club desde las cenizas. Empieza una nueva era en la que no estará Sitapha Savané como presidente, por decisión propia. Tras un largo periodo de reflexión, ha decidido dar un paso a un lado, quizás obligado por la situación catastrófica, para que la reconstrucción del proyecto no tenga ningún tipo de lastre.

Es el único de los tres integrantes del trío renovado a bombo y platillo el curso pasado que ha dimitido. En el caso de Jaka Lakovic, el técnico, lo cesaron a princios de abril y no perdonó el finiquito que le correspondía, como tampoco lo hará el director deportivo, Willy Villar, que no ha sido invitado a la comparecencia pública convocada por el Cabildo de Gran Canaria el lunes en el Arena, en el que si estarán presentes Antonio Morales, Aridany Romero y el propio Savané; según el orden del día, se va a desvelar la estrategia de cara al futuro de la entidad. Todo apunta a que se produzca cese del arquitecto deportivo antes de que se produzca esa rueda de prensa, si no es que él mismo decide dar el paso tras consumarse el peor de los desenlaces, el descenso a Primera FEB.

Posible venta a Miguel Ángel Ramírez

La idea de club multidisciplinar que quiere instaurar Miguel Ángel Ramírez con la UD Las Palmas como nexo de unión podría, con el descenso, incorporar al Granca a ese macro proyecto, siempre y cuando el propietario del club, el Cabildo, esté interesado en esa operación, que iría de la mano de la gestión del Gran Canaria Arena. Una llamada desde el ente cabildicio puede desatar de un momento a otro el inicio de una compra que permitiría a la UD Las Palmas dirigir al Gran Canaria, además del Guaguas, cuyo acuerdo está más avanzado pero podría retardarse por el giro inesperado de los acontecimientos, para así adelantar la compra de la entidad de baloncesto.

Más allá de las consecuencias del descenso del Granca para jugadores, técnicos y directivos, los peor parados del nuevo escenario que se plantea tras salir de la ACB van a ser los empleados de los distintos departamentos. Ante la presumible reducción del presupuesto, drástica, y las necesidades que apareja jugar en Primera FEB en comparación con la Liga Endesa, los trabajadores no descartan un ERE, aunque el número de afectados depende de la nueva reestructuración que haya para adaptarse a los nuevos tiempos en el infierno de Segunda.

La figura de Berdi Pérez

El de Berdi Pérez, exdirectivo claretiano, es uno de los primeros nombres que vienen sonando durante las últimas semanas como posible nuevo presidente del Granca. Sería un candidato de consenso, sobre todo en el caso de que finalmente siga adelante la opción de la UD Las Palmas como nuevo propietario del Gran Canaria. Cabe recordar que tras su salida del Granca estuvo ligado al club de fútbol de la mano de Ramírez.

Toca reconstruir el club para adaptarse a la nueva situación. Si finalmente se concreta el adiós de Willy Villar, se debe de dar prioridad a la contratación de un nuevo director deportivo que sea capaz de confeccionar una plantilla con experiencia en la nueva categoría, y un entrenador para liderar el nuevo proyecto y consiga devolver al equipo a la máxima categoría. El Che García no da el perfil .

El patrocinador principal

La situación con el patrocinador principal, Dreamland Studios, es otro de los asuntos peliagudos relacionados con la crisis deportiva e institucional, que requerirá una explicación por parte de Antonio Morales y Aridany Romero, sobre su situación y el futuro más inmediato y más ahora con el descenso.