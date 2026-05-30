El debate del mecenazgo del Cabildo y el 'efecto Ramírez': Granca y Spar, descensos con dinero del contribuyente

Dos descensos en la élite en el baloncesto y el debate del mecenazgo público. El Gran Canaria de Baloncesto, que recibe 3,9 millones del Cabildo, del presupuesto total que ronda los diez 'kilos', pierde la plaza en la Liga Endesa tras 31 años de ciclo histórico con la conquista de una Supercopa de España y la Eurocup (2023).

Es el estandarte de una gestión cofinanciada desde las arcas públicas y la plata del contribuyente, de donde sale el sueldo del presidente claretiano Savané. ¿Es necesario el caudal cabildicio para llevar un club profesional? ¿Ha llegado la hora de presentar un modelo enteramente privado?

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y socio de los Miami Heat de la NBA, publicitó ayer un tuit de apoyo y respaldo a los gestores públicos. Un salvavidas al presidente del ente cabildicio como Antonio Morales y al consejero de Deportes Aridany Romero, que además ostenta el cargo de vicepresidente del Granca. No se descarta la aparición de Ramírez como salvador de un club en una situación delicada con el aterrizaje en la Primera FEB.

Con un Gran Canaria Arena con capacidad para 11.500 espectadores, ¿es sostenible un club en la categoría de plata del balón naranja? ¿Se mantendrán los abonados ante la pérdida de ingresos y del interés de verte expusado de la Liga Endesa-ACB? El debate está servido.

A la caída a los infiernos del Granca, cabe sumar la del Spar de Baloncesto. El club femenino, que forma parte de la política de ayudas del Instituto Insular de Deportes, que entrega un total de 5,3 millones a todos los clubes de élite, acabó la temporada en la última plaza en el curso 25-26. Un descenso con mayúsculas para otro histórico. Lo curioso es que el Spar ya bajó hace dos temporadas y evitó el segundo escalón tras la adquisición de la plaza tras llegar a un acuerdo con el Barça -que renunció por motivos económicos a seguir en la élite-. Es movimiento se hizo con la ayuda de la entidad cabildicia.

¿Ramírez y algo más? ¿Dónde están las empresas privadas en el deporte de élite? ¿Debe pagar el Cabildo la fiesta? La catástrofe claretiana activa la vieja inquietud del presidente de la UD de aglutinar en el escudo del club más importante de la Isla a referentes de otras disciplinas. Patentar una versión multidisciplinar con el Guaguas de voleibol, así como el CAI Gran Canaria e incluso el citado SPAR de baloncesto femenino, que fue campeón de Europa en el Centro Insular de los Deportes.

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46,6 millones de presupuesto

La UD tiene un presupuesto de 46,6 millones de informe contable y también recibe subvenciones en áreas de formación para el fútbol base y su Fundación. Los principales ingresos forman parte de los derechos de TV y de la venta de activos como Moleiro, traspasado al Villarreal por 16 kilos. El club pío pío tiene 25.000 abonados y presentó el pasado 17 de marzo un acuerdo para gestionar con el Cabildo el nuevo Estadio de Gran Canaria. Este plan de cogestión viene acompañado de la inversión de 60 millones por parte de la UD, que debe renegociar el convencio con el Cabildo -que concluye en 2027-.