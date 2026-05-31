Al CB Gran Canaria le puede quedar una última bala para quedarse en la ACB: 'el caso Granada'

Con el descenso del Dreamland Gran Canaria a Primera FEB ya consumado deportivamente, la esperanza de mantenerse en la ACB es lo último que se pierde y más conociendo la dilatada casuística que ha llevado históricamente a la Liga Endesa a impedir el ascenso de los equipos de la segunda categoría por no cumplir los requisitos económicos, comenzando por el aval necesario para competir en la máxima categoría.

El último caso conocido fue el del Betis, que tras un largo verano tuvo que ceder su plaza al Granada, que había sido penúltimo, el mismo caso que el Granca.

Obradoiro, primer equipo ascendido

Por el momento, un histórico como es el Obradoiro es el único equipo ascendido como campeón de la categoría de plata y que en su caso no tendrían el problema de tener que presentar el aval, ya que estaría dentro del plazo de validez estipulado para el aval que presentó en su momento para competir en la máxima categoría.

Esta tarde arranca en A Coruña la Final a Cuatro entre los cuatro equipos que disputarán la plaza del segundo equipo llamado a acompañar a los compostelanos en su retorno a Primera, de los cuales tres de ellos tienen una experiencia reciente en la Liga Endesa.

Arranca esta tarde la 'Final a Cuatro'

A las 16.30 horas se enfrentan en la final los dos primeros aspirantes, el anfitrión, el Basquet Coruña ante el Palencia. A las 19.15 horas saltarán a la pista los otros dos candidatos, el Estudiantes y el Palencia.

El principal problema con el que se puede encontrar el Granca en el caso de que se demore la resolución de si los dos equipos ascendidos cumplen con los requisitos de la ACB pueden pasar factura, como le pasó a los nazarís, de verse con una plantilla configurada para competir en la categoría de plata pero para hacerlo en Primera, lo que a los andaluces les costó perder prácticamente toda la primera vuelta y a pesar de su mejoría en la segunda no les bastó para mantenerse.