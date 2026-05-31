Savané asume su parte de responsabilidad en el descenso del CB Gran Canaria y da un paso al costado el lunes como presidente

Es hora de tomar decisiones. El descenso de categoría del Dreamland Gran Canaria exige una depuración de responsabilidades por parte del Cabildo de Gran Canaria, propietario del club, motivo por el cual convocó una rueda de prensa de urgencia para este lunes en el que darán la cara Antonio Morales, como presidente, y Aridany Romero, como consejero de Deportes; además de Sitapha Savané. Todo apunta a que el dirigente claretiano va a dar un paso al costado, renunciando al año que le resta de contrato, para no ser un lastre en la reconstrucción del proyecto amarillo.

El desgaste personal que ha sufrido el exjugador y leyenda amarilla en una temporada en la que no ha salido nada bien, ha sido el detonante de una decisión que a falta de hacerse oficial ya ha dejado entrever en sus redes sociales, no rehuyendo de su cuota de responsabilidad en lo sucedido este curso y que ha derivado en un descenso histórico e inesperado. A diferencia de Jaka Lakovic, quien no dimitió y fue cesado de su cargo en el banquillo, cobrando íntegramente su finiquito, en el caso de Savané todo apunta a que es él quien renunciará a su cargo, asumiendo su parte de responsabilidad.

Cambio necesario en la dirección deportiva

Por otra parte, la continuidad de Willy Villar, que en los últimos meses ha pasado un infierno en lo personal tras una temporada en la que casi todas sus decisiones no han sido compartidas y en las que se ha empañado el trabajo de los tres años anteriores, hace impensable su continuidad al frente de la parcela deportiva el próximo curso. Al igual que sucedía con Jaka Lakovic y con el propio Savané, cuenta con un año más de contrato. A día de hoy se contemplan de momento dos escenarios: una dimisión como ejercicio de responsabilidad ante una temporada nefasta en la que el equipo ha descendido de categoría o una posible decisión del propio Cabildo como propietario de cesarle en sus funciones.

En cuanto a la continuidad de Néstor Che García, en su presentación ya se habló de un objetivo prácticamente inalcanzable en aquel momento, como era el de clasificar al equipo para competir en Europa el año que viene como cláusula en su contrato para una posible renovación. No sólo ese objetivo no se logró, sino que tampoco el argentino pudo evitar el descenso a la Primera FEB, a lo que se suma su desconocimiento de la nueva categoría en la que a priori deberá de competir el Granca el año que viene.

Está por ver, una vez que se produzcan ambas salidas, en quien depositará el Cabildo la responsabilidad en el nuevo proyecto, con un presidente que acepte el reto de devolver al equipo donde le corresponde y contar con un director deportivo y un entrenador que conozcan una nueva categoría en la que el dinero no lo es todo y en el que es necesario adaptarse para competir en un escenario en el que no lo ha hecho el equipo durante los últimos 31 años.