Antonio Morales, presidente del Cabildo: "No vamos a disminuir ni un ápice nuestra aportación al CB Gran Canaria a pesar del descenso de categoría"

Antonio Morales ha defendido la gestión de Sitapha Savané como presidente del CB Gran Canaria hasta el último momento, alabando su gestión al frente del club, calificando el descenso a la Primera FEB como "anomalía deportiva en una temporada irregular del primer equipo". El presidente del Cabildo de Gran Canaria fue categórico: "Quiero confirmar que vamos a seguir apostando de manera decidida, como hemos hecho hasta ahora, sin disminuir un ápice su aportación económica, su interés, su manera de entender su relación con un club señero en la Isla como es el Gran Canaria y manifestar nuestro compromiso de futuro con la entidad".

El máximo dirigente del Cabildo afirmó la intención de intentar "devolver al CB Gran Canaria y a la Isla donde le corresponde, a estar en la ACB". "Este club existe gracias al Cabildo de Gran Canaria y va a seguir existiendo gracias al Cabildo de Gran Canaria, son 30 años de sostenimiento de una entidad de manera singular", incidió Morales.

La baja masa social del baloncesto

El presidente reconoció que el club "no tiene una masa social demasiado relevante, no es el fútbol, pero hemos adquirido un compromiso hace tres décadas y nos mantenemos firmes en ello, a pesar del ruido continuo" que en su opinión se genera en el exterior, "aguantando muchas presiones", pero "sin que aparezca un compromiso civil o empresarial que quiera coger las riendas, como sí pasó por ejemplo en su momento con la UD Las Palmas, al que también tuvo que rescatar el Cabildo en su momento, cuando estuvo al borde de la desaparición".

Morales alabó la gestión en estos cuatro años de Sitapha Savané como presidente del CB Gran Canaria, sobre el que admitió que "intentamos convencerle de que no dimitiera y siguiera al frente del equipo",denunciando los insultos intolerables en redes sociales sobre la figura del ya expresidente claretiano, tildando algunos de ellos como "racistas". "Lo fuimos a buscar y le pedimos que viniera", recordó.

Rigurosidad y compromiso con la ciudadanía

El máximo responsable del Cabildo insistió en que "el Gran Canaria no se va a vender, no hagamos caso a las fake news, no ha habido ningún contacto con el presidente de la UD Las Palmas, ni lo va a haber, ni de nosotros con él ni al revés, es un bulo inadmisible y tampoco es cierto que vayamos a hacer ningún ERE ni vayamos a despedir al personal, es una manera de generar contaminación en torno a un club que lo que ahora necesita es unidad para defender la revalorización de un proyecto y que avancemos hacia el reto de que el próximo año estemos de nuevo en la Liga Endesa".

Morales manifestó que "no somos Florentinos ni Laportas, nos movemos por otros parámetros de rigurosidad y de compromiso con la ciudadanía". "No vamos a reducir ni un ápice de los presupuestos para mantener una buena estructura deportiva, armar un buen equipo y hacer todo lo posible para afrontar el reto de devolver al club a la Primera División", incidió.