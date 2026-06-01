Aridany Romero, consejero de Deportes: "Nunca he hablado con Miguel Ángel Ramírez de baloncesto y mucho menos de venderle el CB Gran Canaria"

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria quiso borrar todo tipo de especulación sobre una posible venta del CB Gran Canaria a la figura del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. "No recuerdo haber hablado nunca de baloncesto con Miguel Ángel Ramírez, ni mucho menos de venderle el club", manifestó el responsable del área de Deportes cabildicio, quien aseguró que a raíz de la dimisión de Sitapha Savané como presidente del club, él será quien asuma el poder de dirección durante el periodo de búsqueda de un nuevo presidente.

Aridany Romero fue más allá en la negativa absoluta por parte del Cabildo de toda intención de desprenderse del club tras su descenso de categoría, afirmando que durante su mandato "no ha habido ninguna oferta económica de ninguna empresa interesada en comprar el CB Gran Canaria".

Silencio sobre Willy Villar

El consejero renunció a dar ningún tipo de información sobre la posible continuidad de Willy Villar al frente de la parcela deportiva del Granca, aunque aseguró que "ya se está trabajando de cara a la próxima temporada", en la que después de los primeros contactos para interesarse sobre las opciones de que no se produzca el ascenso del Obradoiro por motivos económicos o de los otros cuatro equipos que jugarán el próximo fin de semana la 'Final a Cuatro' por el ascenso a la ACB -Movistar Estudiantes, Coruña, Palencia y Oviedo-, parecen tener claro que a priori no deberían de tener ninguno de ellos problemas para cumplir con los requisitos del pago del aval que se necesita para ascender de categoría, aunque recordó que "en caso de que uno de los equipos implicados no pueda ascender, esa plaza le correspondería automáticamente al CB Gran Canaria". A pesar de tener abierta esa puerta, el consejero quiso dejar clara su postura de que "si hemos descendido deportivamente nos gustaría ganarnos ese ascenso también deportivamente".

El clavo ardiendo del Bilbao Basket

Conscientes de la dificultad de recuperar la categoría independientemente de que el Cabildo mantendrá su aportación económica actual, Romero, se aferró al caso del Bilbao Basket que "logró subir al año siguiente de su descenso y salió fortalecido", aunque olvidó los casos de clubes potentes como el Movistar Estudiantes o el del Obradoiro, al que le ha costado dos temporadas el recuperar la categoría, en una Primera FEB a la que tendrán que adaptarse.

Por último, Aridany Romero negó que vaya a efectuarse ningún ERE entre los trabajadores del club por el descenso, aunque matizó a posterior que "se harán reajustes lógicos", en un intento de dar tranquilidad a los empleados del club.

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