Savané se va del CB Gran Canaria: el Cabildo no venderá y mantendrá el apoyo para volver a la ACB
La Corporación Insular mantendrá los presupuestos para el club claretiano y asume la responsabilidad del ascenso sin intención de vender la entidad
Arranca una nueva era en el CB Gran Canaria para volver a reconstruirse. Sitapha Savané ha anunciado su dimisión como el presidente del conjunto claretiano después de la temporada en la que el club consumó su descenso a la Primera FEB.
El hasta ahora máximo mandatario amarillo, aclaró que lo hace con el objetivo de “que haya una unión necesaria para que este club pueda volver al lugar al que pertenece. El Granca, para poder estar arriba, necesita unión y estoy seguro que de que La Marea Amarilla responderá”.
En ese sentido, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, señaló que el ente público va a “mantener los presupuestos. Queremos que esta institución vuelva a la Liga Endesa la próxima temporada. Queremos reconstruirnos. Ya lo hizo el Bilbao Basket en 2019 y vamos a intentar”. Además, recalcó que este año no van a “vender el club a nadie. Vamos a asumir la responsabilidad para lograr el ascenso. No hemos hablado de venta con nadie, ni siquiera con Miguel Ángel Ramírez”.
Aridany Romero asume la presidencia
Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, informó que será él quien asuma “la presidencia de forma momentánea hasta que encontremos un nuevo equipo. Ya estamos trabajando en ello, hablando con diferentes personas para empezar de nuevo”.
Asimismo, informó que no se va a llevar a cabo un “ERE para los trabajadores del club”.
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