🔴Directo | El Cabildo presenta la estrategia de futuro del CB Gran Canaria tras el descenso

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el consejero insular de Deportes, Aridany Romero, y el presidente del club claretiano, Sitapha Savané, ofrecen una rueda de prensa este lunes en la que informan de la estrategia de futuro del Club de Baloncesto Gran Canaria.

El Dreamland Gran Canaria perdió el pasado viernes en el Roig Arena ante el Valencia Basket (105-81) en la cita más trascendental de la historia del club claretiano en los últimos 31 años de existencia.

Todo apunta a que Sitapha Savané anunciará este lunes que dará un paso al costado, renunciando al año que le resta de contrato, para no ser un lastre en la reconstrucción del proyecto amarillo.

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