Savané, presidente del CB Gran Canaria: "La temporada arrancó con cierta desunión en el vestuario que se trasladó a la pista y a la grada"

Sitapha Savané confirmaba esta mañana en su multitudinaria comparecencia en la sala de prensa del Arena su decisión de dar un paso al costado como presidente del CB Gran Canaria, en una decisión unilateral en la que ni siquiera los intentos de última hora por parte del presidente del Cabildo Antonio Morales, ni los del consejero de Deportes Aridany Romero, han servido para evitar su decisión, a pesar de que afirma estar satisfecho con su gestión durante estos cuatro años, pero asume su cuota de responsabilidad sobre el descenso de categoría del primer equipo.

"El viernes pasado vivimos una de las noches más duras y tristes como aficionados del Granca, primero viendo con enfado, rabia y tristeza como daba una imagen vergonzosa nuestro equipo en Valencia, sin una reacción de orgullo como la que esperábamos por parte de la plantilla en esta última oportunidad, para después sufrir el cruel desenlace que culminó con nuestro descenso deportivo, todos sabemos que no llega con motivo de este último tiro en Lugo -el triple de Spissu-", comenzó su alocución ante los medios.

Misma metodología de trabajo que los años anteriores

Savané afirmó que el trabajo realizado desde el verano en la confección de la plantilla de esta temporada siguió los mismos parámetros que durante los años anteriores y que habían venido dando buenos resultados. "Como cada verano, el resultado daba para debate, pero a nadie se le pasó por la cabeza que tuviéramos que pelear por la permanencia", explicó. "La temporada empezó mal a nivel de juego y resultados, como ya pasó hace dos temporadas, en gran parte por el trabajo de la columna vertebral del equipo que nos había llevado el año anterior a una nueva final europea, por eso confiábamos que con el trabajo diario de los entrenadores los nuevos se terminarían de adaptar y los veteranos acabarían de recuperar su nivel, dando un salto cualitativo, pero en esta ocasión no se consiguió", desveló el ya expresidente claretiano.

En esa cronología de hechos que derivaron en el posterior descenso, "en enero hicimos movimientos en el mercado, con aciertos y errores, encaminados a reforzar el equipo, en febrero el equipo ganó dos partidos claves que indicaban una cierta mejoría, tuvimos ante el Bilbao en casa la posibilidad de enlazar un tercero, pero no fue posible por un error arbitral y se cortaba esta sensación". "El equipo volvió del parón a ir cuesta abajo y se abrieron las dudas sobre si cambiar o no al entrenador, tanto en la grada como el retorno de las dudas que nos llegaban del propio vestuario", añadió.

Falta de unión

En su opinión no hubo la "unión necesaria para que un equipo como el Granca pueda estar arriba, la temporada empezó con cierta desunión en este vestuario, que se trasladó a la pista y esto frustró a buena parte de la afición, sobre todo a partir de marzo se agravó por la apuesta del club por Jaka Lakovic en sus últimos intentos de cambiar el rumbo, que había sido una apuesta que no se había hecho por afinidad o amistad, sino por todo lo que había demostrado y por su trabajo cada semana, aunque no dio sus frutos".

El crecimiento de la crispación general en su opinión "afectó al equipo que terminó bloqueándose en sus partidos en casa", aunque "el cambio de entrenador a punto estuvo de traer la salvación, al cambiar ese ambiente, pero al final no pudo ser".

Un ejercicio de responsabilidad

Savané considera que la próxima temporada será "dura" y por esa razón considera clave "la unión en las buenas y en las malas", por ese motivo "confirmé al presidente y al consejero de Deportes mi decisión de no seguir la próxima temporada como presidente del club". "Puede ser justo o injusto, pero esto trata de que el club debe de seguir adelante, contando con el apoyo de toda nuestra afición y de nuestros patrocinadores, por eso no puedo permitir que mi figura sea un factor que les impida subirse a este barco y remar juntos para lograr el ascenso", sentenció.

Sobre la continuidad de los jugadores de la plantilla, el presidente claretiano afirmó que "se comunicarán algunos movimientos que se han hecho ya en los próximos días" y puso en valor el trabajo en la cantera, declarando que "hay un enorme trabajo que nos ha colocado a día de hoy entre las cinco o seis mejores canteras de España, tiene un valor más allá de los trofeos, por la práctica de niños y niñas que tienen un gran impacto social y es algo que se va a mantener".

Dudas en la continuidad de Dreamland tras concluir los tres primeros años

En cuanto al tema del patrocinador principal, Dreamland Studios, declaró que "se les mencionó mucho durante la primera parte de la temporada por los retrasos, pero desde que se llegó a un acuerdo y han cumplido con sus pagos". "Se firmó con ellos un contrato de tres más tres, ya hemos cumplido con los primeros tres y eso les ha convertido en el segundo espónsor más longevo del club después de Herbalife", concluyó.