El objetivo del nuevo Granca: recuperar la identidad perdida del equipo

A falta de conocer la identidad del director deportivo llamado a reemplazar a Willy Villar en el CB Gran Canaria, lo cierto es que uno de los objetivos de la entidad claretiana es la de recuperar parte de la identidad perdida por el club durante los últimos años en los que no ha tenido casi ningún peso, salvo la presencia testimonial en las convocatorias, de los jugadores formados en la cantera, sobre todo en el caso de los jugadores canarios. La pérdida de categoría se presenta como una oportunidad para que esa situación cambie, si bien no será como primeros espadas, pero sí como fondo de armario de un equipo en los que pueden tener una cuota importante de presencia en el nuevo Granca.

La fuga de talento rumbo a la NCAA, como serán los casos de Lucas Maniema, Mervedi Miteo, Eetu Heinonen o Fynn Schott, quien jugó cedido esta temporada en el Hestia Menorca, ha sido minimizada desde los responsables de la cantera que se han cubierto las espaldas con cláusulas de salida que al menos podrán dejar un rédito económico en las arcas del club que compensen dicha pérdida de talento.

Sin plaza en la Liga U

El descenso a la Primera FEB deja al Granca sin plaza en la Liga U, si bien desde el club se ha solicitado una invitación para poder competir el próximo año a pesar del descenso del primer equipo, para poder seguir midiéndose a las mejores canteras de España. Si no es así, el filial competirá en la tercera categoría del baloncesto nacional donde tiene en todo caso una plaza reservada.

Entre las opciones de jugadores que pueden formar parte del proyecto del retorno a la élite destaca la del ala-pívot polaco Jakub Urbaniak, tras concluir su periodo de cesión en el Slask Wroclaw.

Dentro del talento canario que pulula a caballo entre la Primera y la Segunda FEB, no se descarta repatriar para formar parte del proyecto a jugadores como Jovan Kljajic, Javi López, Christian Díaz o el madrileño Jacobo Díaz, madrileño de nacimiento pero formado en la CBA. Tampoco se descarta la presencia del veterano Óscar Alvarado, por su conocimiento de la categoría y que puede tener un rol importante para la adaptación de los jugadores más jóvenes y para los foráneos que refuercen el equipo.