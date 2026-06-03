La Primera FEB que espera al CB Gran Canaria se mueve en una horquilla presupuestaria entre los 3,3 y los 0,6 millones de euros

Adaptarse o morir. El Granca en su retorno a la categoría de plata 31 años después debe adaptarse a las nuevas condiciones, especialmente en el ámbito económico, porque es tan importante no pasarse como no quedarse corto para configurar un equipo competitivo capaz de devolver al equipo a la máxima categoría. Más allá del gasto que supone el primer equipo, que deberá de adaptar su gasto a la nueva categoría, se debe de tener en cuenta que el descenso no afecta al resto de equipos de base del conjunto claretiano, dado que salvo en el caso del filial que en principio no podrá competir en la Liga U y tendría que hacerlo en la Tercera FEB, aunque desde la entidad claretiana se han puesto en marcha los trámites para intentar contar con una invitación que permita a los amarillos seguir midiéndose a las mejores canteras de España.

El equipo que presenta un presupuesto más alto de los participantes en la presente temporada destaca el Leyma Coruña, segundo clasificado de la temporada regular y que organiza como anfitrión la Final a Cuatro que arranca este sábado con las semifinales y que conocerá el domingo el equipo que acompañará al Obradoiro en su retorno a la ACB. El cuadro coruñes contó con un presupuesto alrededor de los 3,3 millones de euros.

El Estudiantes dedica gran parte de su presupuesto a la sección femenina

En el siguiente escalón destaca uno de los históricos del baloncesto español, el Movistar Estudiantes, cuarto clasificado y que se medirá en una de las semifinales por el ascenso ante el Oviedo (19.15 horas). Los colegiales cuentan con un presupuesto total que ronda los tres millones, con la salvedad de que 800.000 euros se destinan al primer equipo femenino que milita en la Liga F Endesa.

Al Monbus Obradoiro le bastó para lograr el ascenso directo a la Liga Endesa, con un balance de 28 victorias y cuatro derrotas, un presupuesto de entre 2,8 y tres millones de euros; la misma horquilla en la que se ha movido este curso otro de los pasajeros de la Final a Cuatro, el Palencia, rival del Coruña en la semifinal del sábado (16.30 horas) y tercer clasificado de la liga regular.

El Oviedo, por debajo del millón de euros

Sorprende la presencia del Alimerka Oviedo, con un presupuesto que a falta de una cifra oficial se estima que ronda los 900.000 euros que le sirvieron para terminar en sexta posición con 19 victorias y 13 derrotas, eliminando al Gipuzkoa en la eliminatoria previa, que se mueve en una horquilla presupuestaria entre 1,1 y 1,7 millones, según las fuentes consultadas.

Entre la clase media-alta, con presupuestos entre los 1,8 y los 2,2 millones de euros, destaca la presencia de otro histórico como el Baloncesto Fuenlabrada o el HLA Alicante.

La cola del pelotón presupuestario

Entre los 0,6 y el 1,2 millones de euros, se sitúan equipos que a pesar de tener presupuestos modestos parecen haber consolidado en la categoría de plata, como pueden ser el Grupo Alega Cantabria, Ourense, o el Hestia Menorca.

Finalmente, en la cola presupuestaria de la categoría los equipos se mueven en una orquilla entre los 0,6 y los 0,8 millones de euros, entre los que se encuentran el Melilla, el Palmer Basket Mallorca Palma, Cartagena, Burgos Tizona y el Zamora.