Sitapha Savané, expresidente del CB Gran Canaria: "Si Albicy hubiera mostrado el liderazgo y la actitud de las temporadas anteriores no estaríamos en esta situación"

¿Qué balance resumido puede hacernos de estos cuatro años de su gestión como presidente? ¿Pesan más los éxitos deportivos de los tres primeros o la consumación del descenso en el cuarto que es lo que nos queda a todos en la retina?

Es lógico. Estamos en el duelo de lo ocurrido hace una semana y francamente creo que no nos da ni para pensar en un balance ni en nada. No sigo la próxima temporada pero si sigo todavía trabajando para cerrar los asuntos pendientes y no dejar el club descabezado. Ahora lo que nos puede es el dolor por lo que ha pasado y estar centrados en el día a día para poner los cimientos que le permitan al club no perder ningún paso y salir bien, para volver cuanto antes. Dentro de 11 meses espero que estemos aquí celebrando el ascenso y que todo se haya quedado en una pesadilla.

Como dijo el presidente Antonio Morales, en estos cuatro años usted pasó de ser idolatrado a ser odiado. No han faltado los insultos con tintes racistas en redes sociales e incluso solicitudes para descolgar su camiseta del Arena, como si su etapa de jugador y la de directivo tuvieran algo que ver. ¿Cómo recibe usted todo este cambio de la gente hacia su persona?

Me gustaría saber que proporción real de la gente que acude a los partidos del Arena son los que están detrás de todos esos comentarios en redes sociales. En ningún momento me he sentido odiado en esta ciudad ni por nuestra gente. A pesar de todo lo que ha sucedido durante esta temporada ninguna persona me ha increpado por la calle en la vida real, aunque si uno se mete en las redes si que podría pensar que soy odiado por todo el mundo. Incluso en el pabellón, la gente puede mostrar su conformidad o no, pero mezclar la carrera de jugador y la de directivo define quien lo hace.

¿Cuál es la parte real que le corresponde de culpa en este descenso?

Lo que más me ha sorprendido es que parece que la gente no tiene claro que funciones le corresponden a cada uno de los directivos dentro de un club profesional de baloncesto. El presidente tiene la labor de representación y de gestión de todo un club. Soy el máximo responsable de este club, he renovado tanto a Jaka Lakovic como a Willy Villar, que al final eran las dos personas que estaban al mando de la parcela deportiva. Asumo esta responsabilidad, pero no me vale la parte de que el 90% de la gente, por poner una cifra, pedía estas dos renovaciones al venir de aquellos tres años, nadie en su sano juicio pensaba hace doce meses que podíamos pasar de aquello a esto. Si soy el capitán del barco en el momento en el que se hunde, por mucho que no haya estado en la sala de máquinas ni haya hecho la maniobra mala, soy el responsable.

¿La decisión de alargar en el tiempo la decisión de no cesar a Jaka Lakovic fue de Willy Villar, suya o de los dos?

Estas decisiones vistas a posteriori parece que son fáciles. Vino Néstor Che García que parecía que logró una reacción en el equipo, pero al final su balance fue parecido al de Lakovic, con tres victorias y seis derrotas. Hay un momento en el que le cesamos, pro casi un mes antes ya estuvo sobre la mesa esa posibilidad, incluso ustedes publicaron esa información en aquel momento. Viendo la situación complicada del equipo obviamente se planteó la posibilidad de un cambio de entrenador, pero en aquel momento no había un entrenador que nos ofreciese un mínimo de garantías y que nos hiciera pensar que fuera a mejorar la situación. Hemos visto el caso de cambiar por cambiar, el propio Zaragoza que cambió mucho antes y que se salvó en el último segundo, tampoco le había ido mucho mejor. Hubo incluso gestiones que no salieron en su momento, hasta que encontramos al Che que estaba bajo contrato, pero que finalmente lo pudimos traer.

¿Entiende que ni Jaka Lakovic ni Willy Villar dimitiesen de sus respectivos cargos como sí que lo ha hecho usted?

No debemos ser injustos. Ambos son trabajadores que han firmado un contrato. En el caso de Jaka, rechazó la posibilidad de fichar por el Baskonia y de alguna otra oferta para firmar por el Granca por dos temporadas garantizadas. No tienen la obligación de hacer lo que yo he hecho, es cosa mía por mi pensamiento y por mis planteamientos, es cosa de cada uno.

¿Le sorprendería que Lakovic sea el sustituto de Xavi Pascual como entrenador del Barça la próxima temporada?

Me sorprendería muchísimo. Sé como suelen funcionar los equipos grandes. El Barça viene de tres temporadas sin ganar ningún título y eso genera una gran presión social que con la salida de Xavi Pascual no creo que opten por alguien que al final sería una apuesta y darle tranquilidad a su afición con cosas seguras. Parece que la Eurocup nunca existió y lo último que figura en su hoja de servicios es descender al Granca.

Se ha hablado mucho esta temporada de la falta de liderazgo en el vestuario, sobre todo en los casos de Andrew Albicy y de Mike Tobey, tanto dentro como fuera de la pista. ¿Ha influido en esta situación la salida de John Shurna?

La salida de un jugador emblemático como Shurna siempre puede afectar, pero no es donde yo pondría el foco. Hemos sentido una gran decepción con Andrew Albicy y con Mike Tobey. Principalmente en el caso del primero siendo capitán del equipo hasta que se bajó de la capitanía en mitad de la tormenta, como le dije personalmente, porque el mensaje que envió a los compañeros era el de que estábamos en un barco que no tiene a nadie. Quedó Miqui Salvó, pero poco después se rompió la rodilla y nos quedamos literalmente como un equipo sin capitán. Antes de todo esto Albicy no fue el líder de las temporadas anteriores, creo que todo el mundo lo ha notado. No sé la razón, pero tengo claro que si hubiésemos tenido el liderazgo y la aptitud del Albicy de las temporadas anteriores, no estaríamos donde estamos actualmente. Creo que el club se portó muy bien con Mike Tobey durante un momento complicado que tuvo que pasar, ya venía jugando a uno de los niveles más bajos de su carrera en la cancha y cuando volvió de aquel momento esperábamos que nos devolviese ese trato , sin embargo, no vimos ningún punto de implicación, de sentir y sufrir esto, como le correspondía a un jugador que fue nuestra mayor apuesta económica, por eso estuvimos hasta el final buscando un sustituto para sentarle y poner otro. Su actitud no ha sido comparable por ejemplo con la actitud de Nico Brussino, que era el único jugador que cuando le daba la mano al final de los partidos era el único al que le veía en sus ojos lo mismo que sentía yo en mi corazón. Es una persona que me ha sorprendido muchísimo, ha tirado y ha sentido esta situación como si hubiese salido de Tamaraceite.

¿Cómo gestor estima que se procedió de manera correcta en la salida de Shurna?

No despedirse a través del club fue una decisión suya. Willy Villar se despidió de él en su momento. Cuando hablé con él al día siguiente le reconocí que fue un error habérselo comunicado de esa manera, pero también en estos casos se suele mirar solamente una de las posturas y desde el club no se ha querido entrar en todos los detalles, pero sabemos como son las negociaciones entre las partes.