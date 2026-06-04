Sitapha Savané, expresidente del CB Gran Canaria: «Si soy el capitán del barco en el momento que se hunde soy el máximo responsable»
El hasta ahora máximo mandatario del club, Sitapha Savané, asume la responsabilidad del descenso del equipo a la Primera FEB
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El hasta ahora máximo mandatario del club hace un análisis de lo que ha sido el descenso amarillo a Primera FEB y se señala a sí mismo tras el fracaso deportivo claretiano.
El ya expresidente del Granca, Sitapha Savané, toma la palabra. Después de dimitir como máximo mandatario de la entidad, explica su visión del desastroso descenso y se señala a sí mismo.
El senegalés incide en que es el máximo responsable de lo sucedido y remarca aspectos importantes del pasado y futuro del Granca como la salida de Jaka Lakovic, la venta del club y el no a la Euroliga en 2023.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atraco en el centro comercial Las Terrazas: cinco encapuchados asaltan una joyería y huyen en un coche robado
- STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
- Obras públicas expropia diez fincas para el cuarto carril de la GC-1
- El Cabildo se desdice y va a adaptar su aportación al CB Gran Canaria tras el descenso para adaptarla a la nueva categoría
- El camino de la UD Las Palmas en el playoff de ascenso a Primera 2026: doble ventaja para el mejor clasificado y sin penaltis en caso de empate
- Lidl reorganiza su oferta de bazar en seis categorías con el lanzamiento de ‘Tus Mundos Lidl’
- Visita del papa León XIV a Canarias: la GC-1 tendrá cuatro horas y media de cortes y nueve de restricciones a la circulación en distintos tramos durante el paso del pontífice por Gran Canaria
- La Bonoloto deja un premio en Las Palmas de Gran Canaria