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Sitapha Savané, expresidente del CB Gran Canaria: «Si soy el capitán del barco en el momento que se hunde soy el máximo responsable»

El hasta ahora máximo mandatario del club, Sitapha Savané, asume la responsabilidad del descenso del equipo a la Primera FEB

Sitapha Savané, expresidente del CB Gran Canaria

Sitapha Savané, expresidente del CB Gran Canaria / LP/DLP

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Santiago Icígar

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

El hasta ahora máximo mandatario del club hace un análisis de lo que ha sido el descenso amarillo a Primera FEB y se señala a sí mismo tras el fracaso deportivo claretiano.

El ya expresidente del Granca, Sitapha Savané, toma la palabra. Después de dimitir como máximo mandatario de la entidad, explica su visión del desastroso descenso y se señala a sí mismo.

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El senegalés incide en que es el máximo responsable de lo sucedido y remarca aspectos importantes del pasado y futuro del Granca como la salida de Jaka Lakovic, la venta del club y el no a la Euroliga en 2023.

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