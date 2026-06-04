Sitapha Savané, expresidente del CB Gran Canaria (II): "La Euroliga es un torneo maravilloso, pero para ricos"

Si hay una decisión que ha marcado su legislatura al frente del Granca fue la renuncia a la Euroliga y el posterior salto de la Eurocup a la Basketball Champions League (BCL), ¿volvería a tomar esa decisión en las mismas circunstancias?

Decir que no a la Euroliga no tiene nada que ver con estar aquí en estos momentos. Hace un año jugamos otra vez la final de la Eurocup. Todo podía haber pasado igual si al final hubiésemos ido a la Euroliga, pero con la diferencia de que bajaríamos con una mochila de cinco millones de deuda, como le pasó al Estudiantes, que es uno de los motivos por los que les está costando tanto volver a la ACB. Todo desde entonces nos ha dado la razón. El Unicaja que casi nos dobla en presupuesto, su presidente cada vez que habla, no hace otra cosa que decir que no les da para competir en la Euroliga. Los cálculos que hicimos entonces de cuatro o cinco millones de euros eran para equipararnos al Alba Berlín que era en aquel momento el último de la Euroliga. Todos los equipos españoles de la clase media y media-alta ni siquiera querían ir a la Eurocup, en la última temporada sólo ha ido un equipo español, el Manresa y estaban pidiendo la hora al final de la temporada regular. Hace unos días el Bourg, campeón de la Eurocup, por nuestras mismas razones comunicaron que no van a la Euroliga y todos son aplausos y alabar su buena gestión. Quiero pensar que la mayoría de la gente, viendo la realidad, que es un torneo maravilloso, pero para ricos. Es una decisión que volvería a tomar cien veces más. El cambio a la BCL nos pareció una transición lógica, el primer año nos quedamos porque se había hablado de una unión de las dos ligas que al final no se dio. No fuimos muy originales, fue el cambio al que se fueron todos. Las dos competiciones se han igualado, puedes elegir según tu clasificación, ahora cambia por los cambios de calendario y por el tema económico de la Eurocup, que ya se habían tratado en su momento con ellos hace dos años y que resulta que se han cumplido ahora.

¿Por esos cambios pidió el club antes de conocer que iba a descender su retorno a la Eurocup?

El club lo pidió porque no íbamos a estar en ninguna clasificación que nos permitiese entrar en la BCL. Si nos hubiésemos salvado estoy seguro que la Eurocup nos hubiese invitado, porque somos un club que toda competición querría tener.

¿No se subestimó la importancia de tener que tener cinco cupos para competir en la BCL?

El cambio de competición nos puso en la tesitura de tener que tener un cupo más, pero no se consigue. También se dio el factor de Carlos Alocén, que en principio iba a regresar de su lesión en octubre y noviembre y al final no lo hizo hasta enero, lo que complicó que pudiera coger el ritmo de competición, al no tener los partidos de la primera ronda de la BCL. El mensaje que se le envió a la dirección deportiva fue que la prioridad era configurar una plantilla de ACB, con cuatro cupos, de garantías para hacer una buena temporada. Era nuestro primer año en BCL y nunca se habló de un objetivo más allá del top 8 y no llegamos por detalles. Lucas Maniema demostró tener nivel de sobra para ser el quinto cupo. Pero luego pasó lo que pasó, con el retraso de Alocén y la lesión de Salvó.

¿Cuál fue la verdad detrás del fichaje que nunca lo fue de Ondrej Balvin?

Me sorprendió que se haya hablado tanto sobre esto. ¿Cuántas veces no hay jugadores que vienen a prueba en el primer o en el segundo equipo? Estábamos a la búsqueda de un cinco, Balvin lo era y tiene pasaporte comunitario, además, estaba en el mercado, aunque había alguna duda sobre el estado de su tobillo, su estado de forma y su encaje en el equipo. Era una suerte poder tener aquí a un jugador, que estaba dispuesto a venir y estar unos días para le pudiéramos ver antes de decidir si le fichábamos o no, que no suele ser normal. Que esto se haya trasladado como una mala gestión de la dirección deportiva no lo entendí muy bien. Se logró reforzar la posición de uno y no se consiguió en la de cinco, que eran las dos posiciones en las que los dos jugadores principales que teníamos no estaban dando su nivel. Al decantarse por un base americano implicó que tuviéramos que sacrificar a Kur Kuath y para entrar a un pívot que sentase a Mike Tobey se buscó, pero la parte técnica no lo vio claro. Nombres como el de Moran no terminaron de convencer.

¿Está participando en la elección del nuevo presidente, del director deportivo y en la del entrenador?

No. Lo que he trasladado a la propiedad es que no quería dejar al club durante dos o tres semanas claves sin nadie a la cabeza, para cerrar la temporada, terminar la labor, hablar con todos los patrocinadores, pero no toco nada de la parcela deportiva. El consejero de Deportes del Cabildo, que es el vicepresidente del club, es el que lleva estos asuntos, empezando por encontrar a un director deportivo porque él no tiene los conocimientos de baloncesto necesarios y eso es lo que más prisa corre.

¿Ha sentido durante su mandato que no tenía la suficiente autonomía y libertad en la toma de decisiones ejecutivas?

Hace 12 meses muchos de los problemas estructurales de los que se hablan ahora, del modelo de gestión, parecía que no eran un problema porque las temporadas fueron exitosas. Este modelo de gestión ha dado lo que ha dado durante estos años y en este año lo que ha fallado es el primer equipo del club, que es lo más grande. Donde hay que centrar los cambios son en la parte deportiva del primer equipo, porque sería una tontería cambiar todo lo demás. Probablemente, haya sido el presidente que menos injerencias haya podido tener por la parte pública. Nunca me han dicho lo que tenía que hacer, todo lo contrario, siempre se han prestado a ayudarme en lo que necesitase. El consejero nunca se ha mentido en ninguna decisión deportiva.

¿Durante los momentos más críticos a nivel deportivo, nunca hubo una llamada del Cabildo para intentar cambiar la situación?

El Cabildo lógicamente se preocupan y ofrecen su ayuda en lo que haga falta. Esta ha sido su presencia. Por eso lo que veo que se está planteando por algunas personas de regresar a la figura de un presidente institucional, no ejecutivo, junto a un director general que controle el presupuesto, como se gestionaba el club en el pasado, con un mayor intervencionismo del Cabildo, es volver al pasado y en ese caso marcaría la línea la vertiente política. Sin embargo, en estos años es la primera vez que las dos partes han estado separadas, por eso creo que lo cuestionable sería el modelo anterior, porque meteríamos la política en el deporte.

¿Entiende la postura del Cabildo de no querer vender el club?

Se ha perdido un matiz en las declaraciones del presidente del Cabildo, que matizó que no querían vender ahora mismo por la circunstancia de haber bajado de categoría, por estar en una situación muy frágil e histórica única. Si vendes, vende alto, no vendas bajo. Hizo un llamamiento al tejido empresarial privado, a los grandes empresarios, entre los que Miguel Ángel Ramírez no es el único, hay muchas grandes empresas aquí que manejan muchos cientos de millones de euros que podrían hacerlo como lo hace el señor Roig en Valencia, devolviendo a la sociedad parte de lo que le da a él la sociedad. La venta es algo que el Cabildo ha dicho siempre que sería lo mejor, pero no puedes vender si nadie te compra. Lo último que he escuchado de Ramírez es que no se encuentra en una onda de compra del Granca, sino que le habían hablado los partidos de la oposición de la posibilidad de gestionar el Granca y el Gran Canaria Arena, no vendérselo. Lo ideal sería seguir el modelo del CB Canarias, que se vendió hace tiempo a varias personas, el Cabildo en Tenerife aporta lo mismo al equipo que el de Gran Canaria, que es un tema que me sorprende que no se hable de lo mismo. Si mañana se hace lo mismo y se mantiene la aportación que se da por la publicidad, garantizas que se mantenga, que tenga impacto social en un año hasta yo te puedo traer posibles compradores, hay muchos grupos interesados y no sólo Ramírez.