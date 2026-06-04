Sitapha Savané, expresidente del CB Gran Canaria (III): "El medio millón que iba a adelantar el Cabildo nunca se llegó a ingresar en cuenta"

¿Dreamland Studios seguirá siendo el patrocinador principal del Granca esta temporada o finalmente no se ejecutarán los tres años adicionales que figuran en su contrato de patrocinio?

Es una decisión de Dreamland. Todo el retraso que se ha originado con el proyecto fue lo que originó los impagos que se generaron en su momento. Se habló de que existieron retrasos en los pagos de las nóminas de los jugadores, algo que como rumor fue muy dañino para el club, porque es algo que al final lo que hace es fastidiar nuestra propia marca. Siempre hemos sido uno de los equipos más fiables de la competición, nunca nadie se ha ido del Granca debiéndosele un solo euro y, sin embargo, se lanzó este rumor que llegó a nivel nacional y que hizo que agentes de jugadores nos llamasen preguntando por esta circunstancia. Es algo que nos hizo mucho daño, sobre todo porque la realidad es que no había nada. Lo hemos visto recientemente con el Mónaco, cuando no pagas a los jugadores, no te preocupes porque al final todo el mundo se va a enterar. La situación de Dreamland no nos ha afectado. ¿Al jugador qué le preocupa? Sus minutos y cobrar, y si eres muy profesional, ganar. Ellos han cobrado en cada momento y de lo del Dreamland ni se han enterado. Retrasos con pagos se han dado con muchísimos patrocinadores y encima, en este caso se sabía muy claramente el motivo, no era porque no nos quisieran pagar, sino porque tienen un proyecto que iba a tardar un año en acabar con el papeleo y en poner la primera piedra y en el tercer año todavía no tenían acabado ni el papeleo, lo que les obligó a tener que gastar el dinero en mil cosas, por esa razón tuvieron que dejar de pagar el patrocinio antes que otros gastos que eran más importantes. Precisamente, por la solidez que tiene este club, cuando se habla con la propiedad para intentar que no se generase ningún impago, aquello que se habló del adelanto del medio millón de euros que tanto dio que hablar, ni siquiera llegó a entrar en las cuentas del Granca. Lo que se hizo fue adelantar el siguiente pago que iba a entrar del Cabildo, 15 o 20 días, para evitar todo tipo de tensiones. Si Dreamland termina de pagar todo, finalmente ese medio millón de euros nunca habrá entrado. Se ha generado un ambiente de que todo va mal y toso suma para llegar donde estamos.

Hablando de impagos o de retrasos, ¿todavía está pendiente de ingresar los 200.000 euros del Gobierno de Canarias?

El año pasado terminamos en superávit pero no entraron los 200.000 euros que nos iba a pagar el Gobierno de Canarias y nos quedamos cortos en 180.000 euros, por lo que si hubieran entrado habríamos vuelto a tener las cuentas saneadas. Este año sí que va a entrar, estamos en el proceso de solucionarlo y es uno de esos asuntos por los que me quedo estos días".

El Cabildo ya comunicó que mantiene su apuesta económica por el club, ¿podemos decir lo mismo del resto de patrocinadores particulares?

Hemos recibido una avalancha de mensajes de nuestros particulares y desde aquí quiero agradecérselo. Son empresas que haciendo esto demuestran que están al lado de los suyos también en los malos momentos. En algún caso se ajustará la aportación, pero no hay ningún patrocinador que se haya bajado del barco.

¿Qué importancia tendrá la cantera en el nuevo proyecto?

Es algo que marcará el nuevo director deportivo, que esperemos que no tarde mucho y el nuevo entrenador. Creo que al final pasará igual que en el fútbol, que en segunda división siempre se cuenta más con los jugadores canarios y canteranos, que cuando el equipo está en Primera, porque cambia el nivel. Es algo lógico. Mi prioridad es tener a tres jugadores canarios en la plantilla o formados en la cantera, porque al final en toda la ACB sólo hay dos jugadores grancanarios -Fran Guerra y Miguel Allen-. Hay jugadores salidos de la cantera que aunque no sean canarios, como son Jakub Urbaniak o Jovan Kljajic, entre otros, que consideramos de los nuestros y que siempre serán bien recibidos. Si hay un pero que le puedo poner a Lakovic y que se lo podía poner incluso antes de esta temporada, era el poco uso de jugadores que teníamos allí, como el propio Urbaniak o Massamba Diop, que podían haber tenido más minutos y eso podría haber sido muy positivo para el club. Pero, al final el presidente no le puede decir al entrenador a quien puede poner en la cancha. Recuerdo momentos de la última temporada de Fabio Santana aquí, leyendo comentarios que decían que sólo estaba aquí porque era canarión. Hay que tener claro que es lo que se quiere y cuál es el objetivo del año que viene. Lo ideal sería tener a ocho primeros espadas que pudieran ser titulares en cualquier otro equipo top de la Primera FEB y algunos chicos de la cantera que puedan estar arriba, pero tenemos claro cuál es el objetivo de la próxima temporada, que no puede ser otro que el ascenso.

Después de colgar la corbata de presidente, ¿a qué se va a dedicar ahora Sitapha Savané?

A mi hijo le he prometido que en unas semanas la familia me tendrá por completo para ellos, porque en estos años probablemente he sido un padre bastante malo, un marido todavía peor por todo esto y ahora serán mi prioridad. A partir de ahí quiero poder respirar y pensar tranquilamente en que línea quiero ir. Hay una parte dentro de mí que piensa en retomar los proyectos fuera del baloncesto, que muchas veces pienso que me dan más felicidad. He vivido más feliz con los proyectos de emprendimiento social entre Senegal y España que podía llevar adelante cuando estaba en la televisión, porque no tenía el mismo estrés de ser presidente y ver lo que puedes impactar directamente en tantas vidas es una mayor satisfacción. Cada verano durante mi estancia aquí he recibido toques e imagino que esto volverá a pasar. Con el anuncio del lunes ya intentaron hablar conmigo, pero no estoy ahora en ese momento. Lo siguiente va a ser descansar, pensar o aprender con perspectiva de todo lo que ha sucedido en esta temporada. Ahora está todavía todo muy reciente. Creo que la mayor autocrítica es dar un paso a un lado. Lo que más me ha dolido esta temporada ha sido esa parte que se ha salido del deporte y se ha metido en lo personal.

¿Se plantea seguir viviendo en la Isla?

Desde 2004 que vine por primera vez, a pesar de haber jugado en otros equipos, nunca he quitado la conexión con la Isla. Siempre he mantenido mi casa aquí. Seré un canario más de tantos, aunque en determinados momentos por temas laborales te tienes que ir fuera provisionalmente, pero la tierra sigue siendo la tuya.

¿Se ve en un futuro desarrollando una carrera en el mundo de la política?

No paran de llegar propuestas, pero en estos momentos no me lo planteo a corto ni a medio plazo, pero no sé si en un futuro lejano adoptaré una decisión en ese sentido. Parecía que la gente estuvo esperando tres años para salir a atacarme, con ataques más personales que profesionales y es algo que te hace pensar. Ha sido para mí una gran decepción que mi hijo haya sido increpado en un partido en el pabellón por haber perdido, creo que es algo que habla muy mal de lo que algunos se han convertido en la grada. Mi mujer lo mismo. En el baloncesto siempre hemos sido un poco diferentes a otros deportes, en especial el fútbol y creo que no debemos de caer en esto. Los gritos de directiva dimisión no tienen sentido, porque la directiva no ha hecho nada. Di Savané dimisión, Willy Villar dimisión, Jaka Lakovic dimisión, Albicy o Mike Tobey, porque el resto de trabajadores y directivos están haciendo un buen trabajo, cada uno en su parcela, no hay que mezclarlo todo. Ha habido un error en el primer equipo, en la parte deportiva. Si hablamos de cambiar cosas vamos a analizar donde han estado los fallos.