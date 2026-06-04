CB GRAN CANARIA
Willy Villar deja de ser director deportivo del CB Gran Canaria
La no dimisión del responsable deportivo del Granca obliga a la entidad claretiana a cesarle tras seis años de servicio tras consumarse el descenso del equipo a la Primera FEB
Willy Villar, a falta de confirmación oficial en las próximas horas, deja de ser director deportivo del CB Gran Canaria. Al contrario que el presidente Sitapha Savané, quien dio un paso al costado asumiendo su parte de responsabilidad en el descenso de categoría, el directivo grancanario, que no estuvo presente el pasado lunes en la multitudinaria rueda de prensa en la que se hizo oficial el adiós del presidente amarillo, se ha aferrado al año adicional de contrato que tenía firmado, lo que ha obligado al club a tener que cesarle, dándole prioridad en la reconstrucción del club a la llegada de un nuevo director deportivo que reconstruya al equipo de cara a su objetivo de poder retornar a la ACB el curso que viene.
Seis temporadas son las que ha estado Villar al frente de la parcela deportiva, en los que bajo su gestión el equipo ha tenido más luces que sombras, pero el descenso inesperado a la Primera FEB tras una campaña infame en la que cada una de sus decisiones parecía peor que la anterior han ensombrecido toda su labor. El éxito del equipo durante el "trienio dorado", en el que destaca la consecución del primer y único título de Eurocup, además de un subcampeonato en la misma competición continental, unas semifinales de Copa del Rey, además de clasificar al equipo para el torneo del KO durante tres campañas seguidas y para el playoff por el título, no le dejaron ver la realidad en la temporada recién terminada en la que el equipo consumó el descenso más inesperado en la historia de la competición, a pesar de contar con el séptimo presupuesto más alto de la ACB y que ha supuesto el primero en toda su carrera deportiva como directivo.
El último resultado es el que te encumbra o te hunde en el mundo del deporte, y en el caso del isletero la última foto es una losa demasiado pesada para permitir su continuidad al frente del equipo, a pesar de que él en su etapa como director deportivo del por entonces CAI Zaragoza ya consiguió un ascenso a la ACB. La herida está abierta en la afición y su continuidad se antojaba imposible al ser el principal señalado en la temporada más dura de la historia claretiana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atraco en el centro comercial Las Terrazas: cinco encapuchados asaltan una joyería y huyen en un coche robado
- Obras públicas expropia diez fincas para el cuarto carril de la GC-1
- El Cabildo se desdice y va a adaptar su aportación al CB Gran Canaria tras el descenso para adaptarla a la nueva categoría
- El camino de la UD Las Palmas en el playoff de ascenso a Primera 2026: doble ventaja para el mejor clasificado y sin penaltis en caso de empate
- Lidl reorganiza su oferta de bazar en seis categorías con el lanzamiento de ‘Tus Mundos Lidl’
- Visita del papa León XIV a Canarias: la GC-1 tendrá cuatro horas y media de cortes y nueve de restricciones a la circulación en distintos tramos durante el paso del pontífice por Gran Canaria
- La prima del ascenso en la UD Las Palmas: 60.000 euros y el Rolex de 5.000 con el escudo de 2015
- Las Palmas de Gran Canaria prepara un contrato de vigilancia para las viviendas públicas sin entregar de Las Rehoyas y Tamaraceite