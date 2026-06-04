Willy Villar deja de ser director deportivo del CB Gran Canaria

Willy Villar, a falta de confirmación oficial en las próximas horas, deja de ser director deportivo del CB Gran Canaria. Al contrario que el presidente Sitapha Savané, quien dio un paso al costado asumiendo su parte de responsabilidad en el descenso de categoría, el directivo grancanario, que no estuvo presente el pasado lunes en la multitudinaria rueda de prensa en la que se hizo oficial el adiós del presidente amarillo, se ha aferrado al año adicional de contrato que tenía firmado, lo que ha obligado al club a tener que cesarle, dándole prioridad en la reconstrucción del club a la llegada de un nuevo director deportivo que reconstruya al equipo de cara a su objetivo de poder retornar a la ACB el curso que viene.

Seis temporadas son las que ha estado Villar al frente de la parcela deportiva, en los que bajo su gestión el equipo ha tenido más luces que sombras, pero el descenso inesperado a la Primera FEB tras una campaña infame en la que cada una de sus decisiones parecía peor que la anterior han ensombrecido toda su labor. El éxito del equipo durante el "trienio dorado", en el que destaca la consecución del primer y único título de Eurocup, además de un subcampeonato en la misma competición continental, unas semifinales de Copa del Rey, además de clasificar al equipo para el torneo del KO durante tres campañas seguidas y para el playoff por el título, no le dejaron ver la realidad en la temporada recién terminada en la que el equipo consumó el descenso más inesperado en la historia de la competición, a pesar de contar con el séptimo presupuesto más alto de la ACB y que ha supuesto el primero en toda su carrera deportiva como directivo.

El último resultado es el que te encumbra o te hunde en el mundo del deporte, y en el caso del isletero la última foto es una losa demasiado pesada para permitir su continuidad al frente del equipo, a pesar de que él en su etapa como director deportivo del por entonces CAI Zaragoza ya consiguió un ascenso a la ACB. La herida está abierta en la afición y su continuidad se antojaba imposible al ser el principal señalado en la temporada más dura de la historia claretiana.