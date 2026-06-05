El CB Gran Canaria busca reconstruir su dirección deportiva por la vía de la canariedad

Un nuevo CB Gran Canaria con acento grancanario en los despachos. El descenso a la Primera FEB va a llevar a los amarillos a vivir una reconstrucción absoluta del proyecto para intentar regresar a la Liga Endesa cuanto antes. El fracaso de la temporada protagonizado por la entidad ha dejado vacantes los puestos de presidente y de director deportivo, en los que Sitapha Savané, tras su dimisión como máximo mandatario, y Willy Villar, después de ser despedido como responsable del área técnica, no continuarán. Eso abre la puerta a caras nuevas que deben regenerar la estructura y el Cabildo de Gran Canaria, propietario del club, ha iniciado la búsqueda de un nuevo secretario técnico que sea la primera piedra de la operación retorno.

La propiedad tiene claro que la parcela deportiva es prioritaria, una cuestión lógica, dada la situación y la necesidad de contar con una persona fuerte en este ámbito para alcanzar el ascenso. En ese sentido, a la hora de comenzar el buceo para encontrar esa figura, se han puesto la premisa de que sea grancanario, un aspecto que va a ser igual de importante para fichar.

Juan Pedro Cazorla, el pupilo de Alfredo Salazar

El primero de los nombres que está sobre la mesa es el de Juan Pedro Cazorla, quien actualmente milita en el Baskonia como adjunto a la secretaría técnica. El grancanario de 50 años se incorporó al club vasco en 2007, tras cerrar una carrera como jugador en la que vistió las camisetas del propio cuadro vitoriano, del Barça, del Alicante, del Cáceres y del Cantabria, entre otros. Miembro de una saga de baloncestistas isleños irrepetible, junto a su hermano Carlos, también exjugador ACB, y su hermana Maite, estrella de la actual selección española, en estos 19 años sus cometidos han sido, en mayor medida, descubrir talento y ojear jugadores, aunque también ha llevado a cabo algunas negociaciones. Su fantástica labor en esta parcela le llevó a ser la mano derecha y a aprender todos los secretos de la profesión de Alfredo Salazar, el gran arquitecto de casi todos los títulos baskonistas. El vitoriano es una leyenda por su buen ojo con los fichajes, firmando piezas como Luis Scola, Elmer Bennett, Tiago Splitter o José Manuel Calderón. Sin embargo, el curso pasado dio un paso al costado, sin salir del club, para que llegase al cargo Xevi Pujol, procedente del Manresa.

Con el aterrizaje del catalán en Gasteiz, Juan Pedro continuó en la estructura y ha seguido trabajando esta campaña, en la que los vascos se han coronado como campeones de la Copa del Rey. No obstante, Pujol suena con mucha fuerza para abandonar la entidad presidida por Josean Querejeta y recalar en el FC Barcelona, donde sustituiría a Juan Carlos Navarro como mánager culé. Esta posible salida abre la posibilidad de que Cazorla pueda convertirse en el nuevo secretario técnico del Baskonia, tanto por su conocimiento de la institución como por ser el pupilo aventajado del propio Salazar. Por tanto, habrá que esperar a ver cómo se mueven las sillas en los despachos del conjunto de Vitoria para determinar si el directivo grancanario, que ya sonó para recalar en el Granca en 2020, da el paso y cierra su etapa en el País Vasco. Sería dejar una entidad de Euroliga para asumir el reto de devolver al equipo de su Isla a la máxima categoría.

La apuesta de la casa

Más allá de Juan Pedro Cazorla, otro perfil que puede encajar dentro de lo que busca la propiedad para encabezar este nuevo proyecto se encuentra ya dentro del CB Gran Canaria y es el de Juanmi Morales. El exjugador amarillo de 48 años, con pasado en muchos clubes españoles como el Melilla, el Cáceres, el Burgos y el propio Granca, lleva dentro de la organización claretiana desde que tomó la decisión de retirarse de forma definitiva en el año 2013 y ha desarrollado la amplia mayoría de su trayectoria lejos de las pistas, en las categorías de formación. Primero, arrancó como secretario técnico durante su campaña de estreno en los despachos y, un año más tarde, pasó a ocupar el puesto de director de la cantera, una labor que ha desarrollado desde entonces y de forma ininterrumpida. Por otro lado, también ha ejercido como adjunto a la presidencia del ya exmáximo mandatario Sitapha Savané desde 2023 y ha formado parte de la Comisión Delegada de la FEB, un cargo para el que salió elegido en dos ocasiones, en 2016 y 2020, y donde el grancanario tenía que velar por los intereses del baloncesto español y los de los jóvenes.

A lo largo de este tiempo, ha sido el encargado de construir distintos equipos de la base y de firmar jugadores de distintas partes del mundo. De su mano han llegado a la Isla piezas como las de Olek Balcerowski o Khalifa Diop, dos jugadores que fueron campeones de la Eurocup en 2023 con el primer equipo, así como estrellas del panorama continental actual como Jean Montero. Asimismo, durante su periplo ha logrado que otros nombres como los de Jovan Kljajic, Javi López, Massamba Diop, David Mutaf, Dylan Bordón o Gerardo Pérez debutasen con los mayores. A ese registro hay que añadir su experiencia construyendo equipos de Segunda FEB, ya que tomó las riendas de la parcela deportiva del filial amarillo, que hasta el curso pasado competía en dicha categoría.

Otras opciones

Con Himar Ojeda en el Alba Berlín como sueño imposible, otra de las opciones con DNI grancanario es la de Armando Guerrero, aunque no parece que esté sobre la mesa su posible fichaje por ahora. El insular ya ha estado en dos etapas anteriores en el club y conoce el camino para subir a la Liga Endesa. Lo consiguió como arquitecto de la plantilla del Real Betis en 2025 durante la Final a Cuatro celebrada en Madrid, aunque el conjunto bético no pudo finalmente cerrar su inscripción en la ACB y el profesional isleño quedó libre tras la desaparición de la entidad.

Tras esa experiencia en Sevilla, firmó con el Alicante de Primera FEB el pasado mes de marzo para dirigir, precisamente, la parcela deportiva durante lo que quedaba de curso y dos temporadas más, una labor que compagina con la de ser director deportivo del Ángeles CDMX, club de la Liga de México, otro aspecto que dificulta su contratación.

Dar en la diana

Con la idea clara de lo que se busca en el mercado, no se puede dilatar demasiado en el tiempo la elección de una figura que va a resultar trascendental para conseguir el objetivo del ascenso. Sea quien sea el director deportivo, el Granca va a partir desde el minuto uno con el cartel de favorito y equipo a batir en una Primera FEB que no es un paseo. Por lo tanto, seleccionar a la persona adecuada, que conozca la competición y cuente con cintura para construir el plantel, acercará a los amarillos a su meta de volver a la ACB y devolverá la ilusión a una afición que necesita alicientes.