El CB Gran Canaria también busca la canarización de su plantilla para la próxima temporada

La confección de la plantilla de la próxima temporada en la Primera FEB del Dreamland Gran Canaria va a contar con un denominador común claro: recuperar el acento canario para el vestuario amarillo. Dentro de ese escenario, hay varios jugadores que podrían encajar con esta premisa y que, además, tienen experiencia en la categoría.

Todo ello, aunque todavía falta por atar al director deportivo, una figura que el Cabildo de Gran Canaria, el propietario de la entidad, también quiere que sea de la Isla en estos primeros pasos.

El máximo asistente de la historia de la Primera FEB

El primero de ellos es el de un Óscar Alvarado que, a sus 35 años, es uno de los jugadores con más solera en la competición. A lo largo de su trayectoria, el director de juego de Santa Brígida ha logrado consolidar una carrera sólida y de éxito, compitiendo al máximo nivel y demostrando su valía campaña tras campaña. De hecho, el base es el máximo asistente de la historia de la Primera FEB, un registro que logró en 2024 vistiendo la elástica del Melilla. Por lo tanto, conoce a la perfección lo que se va a encontrar el Granca el próximo curso.

Además, Alvarado sabe bien lo que es el primer equipo claretiano: ha disputado 64 partidos en la ACB como amarillo. Conocedor de la casa como pocos, Óscar es una de las piezas que mejor podría encajar para ayudar a buscar el ascenso. El satauteño terminó hace poco el año en el CB Zaragoza de la Segunda FEB.

Tres ascensos para Christian Díaz

Otro de los nombres que más sobresalen dentro de lo que es el mercado isleño es el de Christian Díaz. El playmaker de 34 años, que también cuenta con experiencia en la ACB tras su paso por el Breogán y el Covirán Granada, sumando 96 duelos, es otro de los jugadores que mejor conocen la Primera FEB. De hecho, en su hoja de servicios cuenta con hasta tres ascensos a la Liga Endesa, uno con los gallegos, otro con el cuadro nazarí y el primero con el Ourense.

A pesar de no haber llegado a debutar con el primer equipo de los claretianos, su paso por la cantera amarilla resultó bastante exitoso, por lo que también tiene ese ADN Granca tan necesario a la hora de construir un proyecto con arraigo y supondría una buena opción. El curso pasado jugó en el Melilla, donde a nivel colectivo las cosas no le fueron demasiado bien, ya que el club descendió.

Un cerebro para la dirección de juego

Uno que comparte generación con Díaz, una de las más exitosas de la historia de la cantera del club, es Fabio Santana. En su caso, sí que ha vestido la elástica amarilla con los mayores, sumando 60 partidos en la ACB entre el Gran Canaria y el Zaragoza. Más allá de conocer a la perfección a la entidad, también sabe lo que es jugar en la Primera FEB en distintos proyectos, una cuestión fundamental para lograr el objetivo de subir de categoría.

De ese modo, cumpliría con todos los requisitos para sumarse, sin problema, al proyecto. Esta misma campaña ha disputado la Segunda FEB en un Castillo de Gorraiz que consumó su descenso, aunque el grancanario llegó en enero.

La opción más joven

El último de esta lista, y el más joven de todos ellos, es Javi López. El uno isleño de 27 años debutó con el Granca en 2019 y sumó 20 encuentros como claretiano. En 2022, salió del club y ha estado en algunos equipos de esta segunda categoría. En 2025 sufrió una gravísima lesión de rodilla que le tuvo en el dique seco casi un año. Aun así, regresó de la mano del Cartagena y lo hizo a un muy buen nivel, aunque eso no le sirvió al cuadro cartagenero para lograr la salvación.

Lo cierto es que la idea es dar un poco más de acento grancanario a un plantel que ha adolecido de ello desde hace muchos años. Eso sí, repatriar talento ayudará, aunque habrá que ver con qué rol vuelven y no caben todos. Estas son solo opciones, pero que encajarían con un Granca de Primera FEB que busca recuperar su identidad.