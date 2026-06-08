El CB Gran Canaria mira al mercado de entrenadores a la espera de cerrar al nuevo director deportivo

El proceso de selección del nuevo director deportivo del CB Gran Canaria está ralentizando la toma de decisiones deportivas en las oficinas de la entidad claretiana, lo que no impide que los asesores externos que está consultando el Cabildo de Gran Canaria no estén proponiendo posibles nombres que deberán de ser ratificados por el nuevo responsable de la parcela deportiva del club.

Distintas fuentes consultadas situaban a Israel González como posible sustituto de Néstor Che García en el banquillo grancanario. El técnico cántabro (Torrelavega, 16 de febrero de 1975) conoce a la perfección por dentro el Granca, donde ejerció de técnico de las categorías de base hasta ser segundo entrenador del primer equipo, bajo la dirección de Pedro Martínez, Aíto García Reneses y Luis Casimiro Palomo. Su falta de experiencia en una categoría tan complicada es la principal duda de la propiedad a la hora de entregarle el banquillo y su nombre es uno más dentro de la lista que baraja la entidad claretiana.

Un paso fugaz por la antigua LEB

Cuenta con un pequeño paso por la LEB Oro -actual Primera FEB- en las filas del Lobos Cantabria, entre 2004 y 2008, donde comenzó siendo asistente y terminó ejerciendo como primer entrenador en su última temporada antes de regresar a la Isla.

Himar Ojeda lo reclutó como asistente de Aíto García Reneses en el Alba Berlín, al que sustituyó como primer entrenador (2021-25), dirigiendo al equipo tanto en la Bundesliga como en la Euroliga, conquistando dos Ligas y una Copa de Alemania, antes de ser cesado de su cargo.

El curso pasado recaló en el Pallacanestro Trieste italiano, equipo con el que se enfrentó al Granca en la Basketball Champions League, con el resultado de un triunfo y una derrota. No terminó la temporada con el conjunto transalpino, que le cortó en la recta final de la temporada, estando sin equipo desde entonces.

Su posible llegada al banquillo claretiano le permitiría reencontrarse con Víctor García, otra de las posibles apuestas del conjunto claretiano para asumir las riendas del equipo, aunque no es descartable una posible oferta de algún equipo de ACB como técnico asistente, ya que el pasado verano rechazó una oferta de Sergio Scariolo para integrarse en su staff técnico en el Real Madrid. Tomar el equipo en la categoría de plata sería un riesgo para ambos, dada la condición de los claretianos de rival a batir en una categoría en gran parte desconocida para ambos.

'Epi', el rey de los ascensos en activo

Si hay un entrenador estrella en la categoría ese es Diego Epifanio Epi, quien tras lograr ascender este año al Monbus Obradoiro como campeón de la Primera FEB, con tan sólo cuatro derrotas en su balance, son ya cuatro los ascensos con los que cuenta en su palmarés, con cuatro equipos distintos, tras sumar el logrado con el cuadro compostelano el del San Pablo Burgos (2016-17), Río Breogán (2020-21) y Leyma Coruña (2023-24).

Su renovación automática con el Obradoiro dificulta la opción de convencerle para liderar el nuevo proyecto grancanario, pero su nombre es sinónimo de éxito en la categoría de plata, algo que sin embargo no le ha terminado de acompañar en sus experiencias en la ACB. El no tener todavía un director deportivo tampoco ayuda a la hora de poder convencer al mejor entrenador posible para retornar a la élite.

Al técnico gallego le siguen en la lista con tres ascensos Porfi Fisac (GBC en dos ocasiones 2005-06 y 2016-17 y el Valladolid en 2008-09); Curro Segura (Menorca en 2004-05, Zaragoza en 2007-08 y Betis en 2018-19) y Sergio Valdeomillos (Huelva en 1996-97), Ourense (1999-00) y Granada (2003-04).