Aridany Romero opta por cambiar el modelo de gestión del CB Gran Canaria y señala a Savané como uno de los responsables del descenso

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, confirmó en declaraciones realizadas a la Televisión Autonómica Canaria la intención de cambiar el modelo de gestión del CB Gran Canaria. Tras el descenso consumado a la Primera FEB y la comunicación por parte de Sitapha Savané el lunes de la semana pasada de su decisión de no continuar como presidente de la entidad claretiana, el propio responsable del área de Deportes del Cabildo, ha asumido como vicepresidente del club la labor de reorganizar la estructura del club y la búsqueda de un nuevo director deportivo.

La renuncia de Sitapha Savané parece que supondrá la muerte de la figura del presidente ejecutivo, en un cierto retorno al pasado, que Romero justificó afirmando que "no debemos de seguir manteniendo la presidencia ejecutiva, hay que aglutinar a mucha más gente para que opinen, para que esté al lado del club, para que su conocimiento aporte al nuevo presidente o presidenta, creo que debemos de estar en esa ventana”. El responsable del área de Deportes del Cabildo cree necesario incorporar en la estructura de la gestión deportiva del club "a perfiles de reconocido prestigio en el baloncesto, de modo que tanto la dirección deportiva como el director general deben de sentirse arropados por un consejo de administración que debe de saber en todo momento de lo que se está hablando".

Críticas al expresidente

A pesar de que afirmó que “queremos defender la imagen, la obra y la capacidad de Sitapha Savané durante todos estos años en los que ha estado en el Gran Canaria", le señaló como "el presidente de la peor temporada de los últimos 30 años del club”. “Con un presupuesto de 10,8 millones de euros hemos bajado y este es el error grave”, añadió.

El representante cabildicio lanzó otro dardo al expresidente claretiano, recordando que “Savané hizo unas declaraciones en las que atribuía una parte importante de este descenso a dos jugadores -Andrew Albicey y Mike Tobey-, no voy a entrar en esas declaraciones, es su responsabilidad, él tendrá que justificarlas, pero era su responsabilidad, la de Willy Villar y la del entrenador, evitar el descenso y si no era posible, tomar decisiones y trasladárselas al Gobierno, nunca se hizo y ahí yo no voy a decir nada”.

Solana gusta, pero no es la prioridad

Aridany Romero no esconde que el objetivo de los grancanarios en una categoría que no es nada sencilla es "ascender ya”, para lo cual la prioridad en estos momentos es cerrar a un director deportivo, por lo que en un principio se centraron en "la búsqueda de un perfil". El nombre de Francesc Solana, exdirector deportivo del Morabanc Andorra es uno de los candidatos que maneja el club para relevar al destituido Willy Villar, aunque no ha existido todavía ningún contacto entre las partes, ni ninguna negociación al respecto, a pesar de que el directivo catalán asumiría de buen grado el reto de devolver a los amarillos a la élite. Sin embargo, todo apunta a que se trataría de una opción alternativa y que desde el club se estaría trabajando en otra posibilidad que sería la prioritaria.

Ajuste presupuestario a la categoría

El consejero quiso aclarar la rectificación sobre las palabras iniciales del presidente Antonio Morales durante la rueda de prensa del lunes de la semana pasada en la que manifestó que "la aportación del Cabildo no se cambiará ni un ápice", o lo que es lo mismo, que se mantendrían los casi cuatro millones de aportación. Dicha aportación se ajustará a las necesidades de la nueva categoría, porque en su opinión “con ese presupuesto no puedes jugar en Primera FEB porque aunque lo tengas no te lo vas a poder gastar”.

Además, dejó abierta la posibilidad de una venta futura del club, aunque no a cualquier precio, mostrándose reticente a ceder la explotación del Gran Canaria Arena, tras invertir "cerca de 89 millones de euros" al nuevo propietario.