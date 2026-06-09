El Emalsa Gran Canaria le gana la mano al CV Haris y se hace con los servicios de Marga Pizà

Fichaje bomba en el mercado de la Liga Iberdrola de voleibol femenino. El Emalsa Gran Canaria le gana la mano a sus vecinas del CV Haris y se hace con los servicios de una de las mejores líberos del país, la mallorquina Marga Pizâ, que a sus 26 años se integra en el ilusionante nuevo proyecto del Olímpico que pretende recuperar su corona el próximo curso con un equipo de ensueño.

La reciente renovación de Belly Nsungumina por las amarillas pone a disposición de su técnico, Juan Diego García, la mejor dupla de líberos de la competición, teniendo bajo su mando a dos jugadoras capaces de decidir partidos desde la defensa.

Pizà se formó en la concentración permanente de la selección española en Soria donde permaneció durante dos temporadas antes de recalar en el histórico Alcobendas en la temporada 2018-19, club que rivalizó por la hegemonía del voleibol nacional con el propio Olímpico en el curso 2020-21, en el que terminaron como subcampeonas ligueras tras una final inolvidable ante las grancanarias y derrotaron a las pupilas de Pascual Saurín en una final de la Copa de la Reina para la historia.

De Alcobendas a la isla vecina

Los problemas económicos del conjunto alcobendense obligaron a la mallorquina a cambiar de aires en el curso 2023-24, fichando por el CV Haris, en su segunda experiencia profesional en la élite, en la que reafirmó su condición como una de las mejores líberos de la Liga Iberdrola.

Con la selección española absoluta logró el bronce en la European League en 2021 y es una habitual en las convocatorias de Pascual Saurín, compartiendo posición con Patricia Llabrés, quien en el pasado también estuvo en la órbita del Emalsa Gran Canaria y defendió los colores del CV Haris.