Himar Ojeda receta al CB Gran Canaria, desde Alemania, mucha tranquilidad

Pocas voces hay más autorizadas en el mundo del baloncesto que la del grancanario Himar Ojeda, actualmente director deportivo del Alba Berlín en la Bundesliga, es uno de los asesores externos en los que se está apoyando el Cabildo de Gran Canaria en su labor de reconstrucción del CB Gran Canaria. El directivo satauteño se encuentra en plena vorágine laboral con su equipo en plena disputa de la final de la Bundesliga ante el Bayern Múnich y configurando las plantillas del próximo año de los equipos femenino, masculino y el vinculado. A pesar de todo todavía tiene tiempo para mirar desde la distancia la situación del club de sus amores y de la hoja de ruta que debe de seguir para retornar a la élite lo antes posible.

El clima de nerviosismo generalizado que se ha generado en la Isla ante la falta de noticias sobre el hombre encargado de recoger el testigo de la dirección deportiva del destituido Willy Villar, es visto con cierta preocupación por Ojeda, que ante todo receta tranquilidad, ya que desde su dilatada experiencia considera que ese clima no favorece el trabajo de búsqueda, en el que como señaló ayer Aridany Romero, se está trabajando en la búsqueda de perfiles por encima de los nombres. La elección de una pieza tan básica como es la del director deportivo, en una categoría desconocida para los claretianos y en la que los ascensos no son nada sencillos, es una decisión vital que no debe de tomarse con precipitación y si con la seguridad necesaria para que dé el resultado esperado por todas las partes.

Su desembarco exitoso en el Estudiantes

El propio Himar pone como ejemplo su desembarco en el Estudiantes como director deportivo un 9 de julio, en un proyecto que en aquel momento no tenía ni entrenador ni jugadores para arrancar la temporada y, sin embargo, se pudo armar un equipo competitivo que aquel año llegó a clasificarse para disputar la Copa del Rey. En su opinión lo más importante en un proyecto de este calado es hacer las cosas bien y no en hacerlas rápido.

Un presupuesto para hacer el equipo deseado por el nuevo director deportivo

El presupuesto con el que contará el Granca y que a falta de conocer la cifra definitiva, con las aportaciones del resto de instituciones públicas y de los patrocinadores privados, apunta a una cifra de récord en la Primera FEB. Aunque el tener el presupuesto más alto de la categoría pueda provocar que los agentes de los jugadores quieran aprovechar la situación y conseguir suculentos contratos para sus representados, lo cierto es que el club tendrá la tranquilidad de poder fichar casi con toda seguridad las primeras opciones que desee para armar el nuevo plantel, algo que en la ACB sucedía prácticamente a la inversa al tener que competir con los equipos y ligas más potentes del mundo, además de la NCAA.

Sin prisa, pero sin pausa, está siendo el trabajo en la sombra del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, apoyándose en su comité de expertos externos, que no quieren errar en una decisión que una vez tomada agilizará el resto de fichajes pendientes, tanto del entrenador como de los jugadores que integrarán la plantilla de la reconquista de la categoría perdida.

Prosigue la búsqueda

En cuanto a nombres relacionados con la dirección deportiva claretiana, de momento, el único nombre conocido que se mantiene en la terna es el de Francesc Solana, si bien, ambas partes aseguran que de momento no ha habido conversaciones, aunque el perfil del exdirector deportivo del Morabanc Andorra gusta en las oficinas del Arena. Todo apunta a que el catalán sería la opción en la recámara y que el club estaría trabajando como mínimo en otro candidato. La hoja de ruta la dejó clara Romero. La prioridad es el director deportivo y de su mano vendrán los fichajes del entrenador y de los nuevos jugadores.