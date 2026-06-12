Francesc Solana, un arquitecto con experiencia en salir del pozo que ya negocia con el CB Gran Canaria

Reconstrucción en proceso. Una nueva era comienza en la Isla. Tras el fatídico descenso a la Primera FEB, el Dreamland Gran Canaria ya busca poner la primera piedra de su proyecto y ya negocia con Francesc Solana Tomás (Lleida, 3 de enero de 1972) para que dirija el proyecto claretiano como el nuevo director deportivo. El profesional catalán, que salió del Morabanc Andorra hace apenas unos días después de 16 años en el club, sabe perfectamente lo que es edificar un proyecto que ascienda a la ACB en menos de un año. Sin embargo, el trabajo del que fuera alero del Fuenlabrada, el Granollers, el Caja San Fernando o el Girona no solo revivió al club andorrano de un batacazo muy parecido al de los amarillos, sino que también cuenta con experiencia para cimentar un proyecto.

El Andorra ha sido el único club que ha conocido el ilerdense en su carrera como responsable del área técnica. Aterrizó en la entidad en 2010, cuando participaban en la antes llamada LEB Plata después de tener que reiniciar su actividad desde la tercera catalana. Junto a Joan Peñarroya, su gran apuesta para el banquillo, logró en solo dos años el ascenso a LEB Oro y logró consagrar una idiosincrasia clara de juego. En su primer año en la segunda categoría del baloncesto nacional, el cuadro del Principado se quedó muy cerca de subir a la primera, pero cayó en el quinto partido de la final ante el Alicante. Eso no mermó sus aspiraciones y, en la siguiente temporada, dio el gran salto y selló el billete para volver a la ACB tras 18 campañas de ausencia en la élite.

Asentamiento y caída

A partir de ese instante, Solana construyó un proyecto que, año a año, mejoró su desempeño. Los primeros pasos fueron clave para asentarse en la competición, pero en 2017 se hicieron con un botín más suculento. En la 2016-17, el Andorra se clasificó para una Copa del Rey, cayendo ante el Madrid en el famoso partido del ya conocido cántico del «era campo atrás». En aquel partido de cuartos de final en el Buesa Arena de Vitoria, los de Joan Peñarroya ganaban por tres puntos a los blancos a 14 segundos del final y Sergio Llull, durante esa última posesión, pisó la línea que divide los dos campos. Los árbitros no pitaron nada y la acción acabó en un triple anotado por Anthony Randolph que llevó el duelo a la prórroga, donde los merengues cerraron la victoria. Además, ese mismo curso terminaron octavos y certificaron su presencia en los playoffs por el título.

Esos primeros éxitos tuvieron sus ecos en Europa, ya que apenas unos meses más tarde recibieron la invitación de la Eurocup. Desde ese punto, el club se convirtió en un habitual de las competiciones europeas, donde llegó a disputar las semifinales en dos ocasiones, vivió una edición más del playoff —la de 2018— y estuvo en la Fase Final Extraordinaria de 2020 por la covid, así como en la Copa de Granada en 2020, donde eliminó al Tenerife en los cuartos de final. No obstante, los años de buen trabajo quedaron marcados con el descenso a la LEB Oro de 2022. Ese año, los del Principado cayeron en la última jornada, precisamente, ante los aurinegros y cayeron de nuevo al pozo tras ocho años en la élite de forma ininterrumpida.

Rearmarse ante todo

A pesar de descender, Solana no dejó su puesto y se remangó para rearmarse. En apenas un verano, de nuevo con la apuesta decidida por un técnico, en esta ocasión por Natxo Lezkano, construyó un equipo que solo mantuvo una de las piezas del descenso, el pívot Nacho Llovet, y consiguió volver a la ACB solo unos meses después del duro batacazo. Y los aciertos en la confección de la plantilla por parte del director deportivo de Lleida resultaron fundamentales.

Aunque sus dos siguientes temporadas no han sido del todo buenas y el club se ha salvado muy al final, si los andorranos siguen vivos en la máxima categoría es gracias a la labor de Solana, que tras 16 años ocupando el cargo de secretario técnico lo deja. Ahora, el próximo paso de su carrera puede estar en Gran Canaria, un club que necesita reconstruirse con calma y experiencia para superar lo que se le viene encima esta temporada. Solana cumple de sobra con esa premisa, por lo que este reto no supondría algo nuevo para él. Sea como sea, el catalán ya sabe lo que es llegar nuevo a un sitio y dejar un legado en forma de resurrección.