Néstor 'Che' García, exentrenador del CB Gran Canaria, analiza su paso por el club: "Me tocó asumir el papel de salvador y coger un equipo que estaba roto"

¿Qué balance hace en el plano personal de su breve paso por el Granca y por la Isla?

Me estoy todavía recuperando del golpe. Teníamos todos mucha ilusión de salvarnos y al final uno tiene la impresión de que realmente no dependió de nosotros, o sí, como uno lo quiera ver. Una cosa es la parte humana en la que sólo puedo decir que de la manera que me han tratado en esa Isla, quizás sienta el dolor más grande de mi carrera por no haber podido salvar la categoría. Tanto los más chiquitos, como a la gente adulta, les dimos una pequeña esperanza.

Cuándo aceptó la oferta para entrenar al equipo ¿esperaba encontrarse a un grupo tan hundido como estaba el Granca?

Acepté sin esperarme nada de lo que me iba a encontrar. Me parecían todos ellos unos tremendos jugadores y yo me centré en inculcarles mi estilo. Lo que le puedo jurar por mi mamá y soy hijo único, es que desde mi llegada en el equipo no hubo ni una sola fisura. Venía con un aire nuevo. Mi manera de ser es la de tratar muy bien a la gente, es algo que me enseñaron siempre mis padres y a los tres días estuvimos a punto de ganarle al Baskonia. Eso tiene que ver con algo que vos provocas de adentro para la gente. Deportivamente con el Barcelona nos encontramos con su imparable back to back después de ganarle al Unicaja en Málaga. Y siento que en el último partido, ante un equipo de Euroliga como es el Valencia, tenía que se un partido perfecto nuestro. Valoro mucho lo que hicimos, porque perdimos en la última pelota con el Baskonia, perdimos en los últimos segundos con el Zaragoza y el equipo se remonta y gana dos partidos. Después en el clásico salió la casta, pero al final los otros también jugaban y ganaban. Hay cosas que no dependen de vos. Siento que estaba escrito, porque sino no se puede dar este final.

¿Antes de su llegada le constaba que el equipo estuviese fracturado o al menos, dividido?

El pasado de cada persona es el pasado y yo no me puedo hacer cargo. Llegué fresco y agarré un fierro caliente porque el equipo estaba roto. Me ha dolido muchísimo esto, porque siempre estuve también del otro lado y sentí que lo lográbamos. Yo no pregunté nada de la etapa anterior.

¿No tuvo oportunidad de hablar con su antecesor en el cargo, Jaka Lakovic?

No. Me parece un entrenador excepcional. Después de tantos años yo no me puedo llevar el resumen de él. A mí me llevaron un mes. A Jaka le respeto muchísimo, porque lo ha ganado todo ahí, pero no le puedo preguntar cosas, porque él ya no estaba.

¿Tiene la sensación de qué si le hubieran llamado unas semanas antes, el equipo se hubiera salvado del descenso?

No lo sé. Son decisiones del universo. A mí me llamaron y fui con los ojos abiertos y dispuesto a agarrar un fierro caliente y había que ser muy valiente para hacerlo. Creí que podíamos hacerlo y no pudimos, porque no pude cargarme un triple empate. La sensación que me queda es que ustedes conmigo fueron increíbles, tanto la gente, como los jugadores, con el presidente, el trato con Willy Villar, ..., no conozco las cosas internas del club desde hace años, pero conmigo fueron increíbles, especialmente mi cuerpo técnico. Desde 2013, cuando con la selección de Venezuela no me clasifiqué para el Mundial por los empates y el averaje, desde entonces no había vuelto a llorar hasta ahora. Me pareció un club increíble y por ahí me comí yo el papel del salvador, cuando realmente hay cosas que no dependen de uno, que es la mayor enseñanza que me llevo de acá.

Nos hacía unas declaraciones el presidente Sitapha Savané sobre Andrew Albicy y Mike Tobey, afirmando que eran los jugadores que más le habían decepcionado por su actitud dentro y fuera de la cancha, usted que ha estado en ese vestuario, ¿tuvo esa misma apreciación de los dos?

No. En varias ocasiones me fui a desayunar con los dos. Más allá de hablar por teléfono con ellos todos los días. Quizás su rendimiento para la evaluación del presidente, él probablemente esperaba algo más de ellos. Pero, conmigo sentí que me dieron lo que me tenían que dar, lo mejor que tenían en ese momento. Hay que entender que agarré a un equipo golpeado, pero con mi persona, el respeto y lo que pudieron hacer, lo hicieron.

A su llegada usted le pidió a Villar los refuerzos de un base y un pívot. Vino Brandon Jefferson y luego estuvo Ondrej Balvin a prueba. ¿El primero cubrió sus necesidades? y ¿qué pasó en el caso del checo?, ¿quién decide que no se quede en el equipo?

La plantilla era como una manta corta, te tapabas la cabeza y te destapabas los pies. Tanto el presidente como Willy, lo que yo pedí, me lo intentaron traer. El problema es que algunos jugadores no querían seguir jugando esta temporada, otro prefirió irse a China por dinero y se nos cayeron jugadores buenísimos, algunos porque no querían venir a agarrar un fierro caliente. Pero, quiero aclarar que yo no los pedía para reemplazar a otros, sino por un seguro de vida por las lesiones, porque nos estábamos jugando la vida. Estoy acostumbrado a que vengan jugadores nuevos y a los dos días jueguen bien. Después de ganarle al Unicaja se nos lesionó Albicy y necesitaba a alguien en el pick’n roll. El jugador disponible fue Jefferson y lo trajimos. Quisimos buscar en el mercado porque estábamos muy apretados en cuanto a efectivos, pero no terminaban de venir. En mi etapa en el Fuenlabrada, Balvin me había castigado mucho como rival, venía recuperándose de una lesión en el tobillo, pero nosotros sentía que necesitábamos algo diferente. Él me encanta como jugador, porque nos podía ayudar, pero sentimos que ese no era su momento. El equipo estaba sometido a mucho estrés por ser el Granca. Él entrenó bien, pero sentía que no nos cerraba el equipo y preferimos seguir buscando.

HABRÁ UNA SEGUNDA PARTE