Néstor 'Che' García, exentrenador del CB Gran Canaria, analiza su paso por el club (II): "Si el Granca me ofrece el equipo, yo lo agarro con todo"

Metu salía de lesión. A su llegada él empezaba a tomar algo de ritmo y usted le confiere un rol muy protagonista en ataque ante la necesidad de puntos del equipo, aunque en el apartado defensivo su aportación no fue la misma. ¿Se debió a su plan de juego o fue iniciativa propia del jugador?

Es un jugadorazo. Venía agarrando ritmo con nosotros. Cuando llegué le dije que no quería que hiciese esto ni lo otro, porque físicamente estaba dejando atrás una lesión grave. Pasamos de no meter puntos a hacer cien.

¿Qué trabajo hizo con Isaiah Wong para que nos ofreciese su versión más letal y desatada?

Es un asesino, tiene un instinto asesino increíble. Yo le traía desde el banco porque era la respuesta. Y la rompió. Le pegaban, le doblaban y él dio su corazón. Tengo un concepto muy elevado de él, es una persona muy educada, que apenas habla, pero se la das y te resuelve.

Nunca se había visto a Nico Brussino asumir un rol de líder como el que tomó desde su llegada. ¿Cómo logró sacar de él esa versión desconocida hasta ese momento?

Es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi carrera como entrenador. Lo tuve en la preselección Argentina de chiquito y ahora, cuando le vi en el vestuario, como se hizo cargo, como sufrió cuando perdimos, me di cuenta que él ama a ese equipo. Siempre quise que él tuviese la pelota porque es un tirador increíble, pero que no es egoísta. A él le gusta jugar al baloncesto. De lo mejor que me llevo de ahí es mi relación con él, que no la teníamos de antes. Mirándolo a los ojos y comiendo un asado, ya me di cuenta de que ama a ese equipo y le ha dolido. Me están llamando entrenadores de Euroliga de todos los lados para preguntarme por él. Es nivel uno como persona y trabajador.

Después del derbi parecía que el equipo estaba en una línea de crecimiento, pero después de caer ante el Lleida, llegó el partido ante el Manresa en casa, que no se jugaba nada, pero el grupo colapsó y se perdió. ¿Qué sucedió en ese encuentro?

El Manresa jugó muy bien todo el año. El compromiso de local para ganar quizás nos pesó. El amor por salvar al equipo fue más fuerte y se pudo trasformar en cosas. Si uno la mete, tapa errores. Nosotros hicimos cero de 12 triples en el primer tiempo. Ellos al no jugarse nada jugaban tranquilos, mientras que nosotros teníamos la presión de dejar al Granca arriba. Pero mis jugadores, por ejemplo, en el partido del Lleida remontaron 21 puntos y llegaron a ponerse cinco por arriba. Siempre recordaré las palabras del presidente, Sitapha Savané, después de perder ese partido, que me dijo que con 21 abajo el equipo ya estaba afuera y conseguimos tener la última pelota para poder ganar el partido. Es algo que antes no hubiera pasado.

En Valencia, ¿tuvo usted la impresión de que el equipo estaba ya derrotado mentalmente antes de saltar a la cancha?

No. Lo que pasa es que el Valencia tiene un volumen de juego brutal. Sé que le pusieron el corazón, pero el nivel de jugadores y como juegan lo hizo imposible. Ellos no jugaron la Final a Cuatro de la Euroliga porque les eliminó el Madrid. Ahora en el playoff, al eliminar el Canarias al Real Madrid, parece que todos le dan por campeón al Valencia, pero hay que jugar. El juego al final es lo más importante. Les deseo lo mejor, pero hay equipos bravos en la ACB, que es una competición increíble. Claro que nosotros salimos a ganarles y no se imagina como nos preparamos para ese partido, para intentar no depender de otro para conservar la categoría.

Se le pudo ver recientemente en A Coruña durante la ‘Final a Cuatro’ de la Primera FEB. ¿Qué le pareció el nivel de los equipos a los que se tendrá que medir el Granca el año que viene?

El nivel me pareció terrible. Pienso que el nivel ha vuelto a ser como el que tenía la LEB hace cinco o seis años atrás. Increíble. Lo fui a ver para ver como estaba el Granca en mi vida y lo cierto es que me pareció impresionante el nivel de la Primera FEB. Hay jugadores tremendos. En lo personal, estoy aguantando todavía el golpe hasta el día de hoy.

Hablando un poco de su futuro, actualmente se encuentra con la selección de República Dominicana preparando su próximo partido ante Estados Unidos. ¿Qué planes tiene?

Estoy con la selección aguantando el golpe. El descenso del Gran Canaria en mi carrera y se lo digo llorando, ha sido un golpe terrible, porque le puedo decir que tenía la misma ilusión que el resto. Pero, como me dijo mi hija, yo siempre estuve del otro lado. Ahora, si le pido algo a Dios es que el Granca suba a la ACB otra vez. Seré el primero en aplaudirlo. Como me han tratado ustedes ha sido espectacular. Pero, no lo pudimos lograr. Yo tenía otro año más en el club si nos quedábamos en ACB. Lo sucedido es un duelo para mí. En el Granca lo dejé todo para intentar dejar arriba al equipo y me comí la película de que nos salvábamos, pero no dependía de nosotros o al menos no dependía de mí. Estuve 24/7 con el Granca. Pero estaba escrito con este tiro libre que le cae a Beel-Haynes que le cede el balón a Spissu que lo mete. Al final, estaba el partido para el otro. En esta ocasión no se me dio. Se me ha dado con Venezuela, con Dominicana, con selecciones, con Mundiales, con clasificaciones, pero esta vez no se me dio. Me tocó estar de este lado y duele, es horrible. Yo fui para quedarme, a ver como nos salvábamos y quedarme. Ahora hay que reinventarse. Es así.

De sus palabras se extrae que ¿tiene usted una espinita clavada y qué no le importaría entrenar al equipo en la Primera FEB?

Si el club me ofrece el equipo lo agarro con las dos manos, con los dientes y con todo. Claro que lo cogería, si agarré a un equipo que no era mío. Ha sido el gran dolor de mi carrera.

¿Qué significaría para usted tener esa oportunidad de devolver al Granca a la ACB?

Amor y respeto a toda la gente que conocí en la Isla. Puedo alcanzar unas semifinales del Mundial con el equipo que tengo con Dominicana, pero esto es una cuenta pendiente para mí. Si el nuevo director deportivo del Granca quiere ascender a la ACB ya sabe cual es el primer paso que tiene que dar, llamarme para que entrene al equipo. Hay pocos entrenadores con mi currículum y sobre todo cuento con el hambre y la necesidad de sacarme esta espina y devolver al Granca a donde le corresponde, jugar en ACB.