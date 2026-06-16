El CB Gran Canaria ya trabaja en su reconstrucción con la idea de convencer a Pierre Pelos y Carlos Alocén para que continúen

Empieza el baile. El CB Gran Canaria ya ha comenzado a preparar su proyecto para la próxima temporada, donde tendrá la misión de regresar a la Liga ACB después de consumar la peor temporada de su historia moderna. El descenso a Primera FEB trae consigo una serie de cambios lógicos en muchos aspectos y la entidad trabaja para perfilar su nueva estructura deportiva. A pesar de no haber sido anunciado oficialmente debido a que está terminando de resolver unos asuntos personales, el ex de Andorra, Francesc Solana, será el encargado de ocupar el puesto de secretario técnico, por lo que el club camina para concretar unos movimientos que den sentido a lo que va a encontrarse en una competición que no va a poner ninguna facilidad para alcanzar el ascenso.

Más allá de la figura del entrenador, una cuestión que está sobre la mesa, otra de las cuestiones a resolver es la situación contractual de varios jugadores de la plantilla que acabó el curso en Valencia el pasado 29 de mayo, ya que hay algunas piezas que cuentan con contrato en vigor. Mientras ya hay algunos miembros del plantel que han puesto de su parte para salir de la Isla, la entidad está poniendo de su parte para tratar de retener a otros que pueden ser importantes en el nuevo equipo amarillo, como es el caso del ala-pívot francés Pierre Pelos y el base maño Carlos Alocén.

Mantener parte de la estructura

Los dos jugadores no solo son vistos como parte clave de lo que podría ser el Granca del próximo año, sino que, además, ambos tienen contrato en vigor al ser renovados con la temporada en curso. El galo viene de hacer su mejor temporada de amarillo tanto en números, donde batió varias marcas personales en distintas estadísticas como en puntos, rebotes, asistencias o valoración, como en cuanto al rol que ocupó. Ya fuese en la posición de cinco o en la de cuatro, el ex del Bourg cumplió de sobra con sus cometidos a pesar de que, en muchas ocasiones, sus compañeros de juego interior no le acompañaron. En cuanto al director de juego aragonés, que regresó a las pistas en enero después de superar una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, tuvo que subirse al barco en un momento delicado y sin ritmo, aunque demostró que sigue teniendo talento de sobra para ser una pieza de mucha relevancia.

A pesar de ello, a Pelos ya se le ha situado en la órbita de otros equipos de la Liga ACB y Alocén, por su condición de cupo, es una figura muy codiciada en el mercado de la máxima categoría. Aun así, para poder salir tendrán que llegar a un acuerdo con el conjunto amarillo, ya que no cuentan con una cláusula liberatoria que les permita dejar el contrato que rubricaron en estos últimos meses.

Los casos de Brussino y Salvó

Otro jugador que amplió su contrato con el cuadro claretiano a lo largo de esta campaña que ya finalizó es Nico Brussino. El argentino fue de los más afectados tras el descenso, algo que mostró de manera pública después de las derrotas ante el Manresa y el Valencia Basket. Además, en los últimos encuentros se desfondó para intentar salvar al equipo, jugando unas minutadas tremendas como el único alero de la plantilla que podía estar disponible después de que el fichaje del base extracomunitario Brandon Jefferson comprometiese las convocatorias de Néstor Che García, el técnico que asumió el banquillo isleño en los últimos nueve partidos tras el despido de Jaka Lakovic. No obstante, el internacional por Argentina firmó con el salvoconducto de lograr la salvación.

Uno que sí va a continuar es Miquel Salvó. Después de caer gravemente lesionado en el encuentro que disputó el Granca ante el Granada el 14 de febrero, el club lo renovó hasta 2028. El alero sufrió una rotura del tendón rotuliano de su rodilla derecha y se encuentra en pleno proceso de recuperación, que oscila normalmente entre los ocho y los diez meses, aunque pueden ser unos cuantos más. De ese modo, el de Vilanova i la Geltrú no volvería a las pistas hasta el próximo curso, un momento en el que tendría que reengancharse para la parte más importante del curso. El tres catalán conoce bien el club y cuenta con una amplia experiencia en la categoría, una cualidad vital para la construcción de la nueva plantilla.

Una cláusula de corte para Vila y pendientes de Kuath

En un punto distinto está el ala-pívot gerundense Eric Vila, quien cuenta con una cláusula de rescisión que podría abonar para abandonar el CB Gran Canaria. De hecho, ya se le ha vinculado con otros equipos, como el Manresa. Asimismo, Kur Kuath tiene contrato en vigor, aunque será el director deportivo quien decida si entra o no en sus planes.

Con esa tesitura, el Granca está dando los primeros pasos para edificar un proyecto competitivo y equilibrado que le asegure pelear por el ascenso. Por ahora, todo se está llevando con tranquilidad y tratando de manejar bien un mercado en el que hay varios jugadores con buen cartel que están esperando a conocer los movimientos que hacen los amarillos para tomar una decisión sobre sus respectivos futuros. Aunque se esté cocinando a fuego lento, los claretianos ya han iniciado el camino para montar un proyecto con el que regresar en nueve meses a la ACB.

El Granada mete la directa en el mercado

Por otro lado, uno de los rivales más directos de los amarillos el próximo curso para lograr el ascenso, el Covirán Granada, que también bajó de categoría esta campaña, ha empezado con mucha fuerza sus movimientos en el mercado. De hecho, sus dos primeras renovaciones han sido las de jugadores primordiales en su esquema como los bases Jonathan Rousselle y Lluís Costa, un aspecto que pone de manifiesto que van con todo lo que tienen para regresar a la ACB. Ambos tienen calidad suficiente como para haber seguido en la élite, pero han priorizado continuar en el cuadro nazarí.

Asimismo, también han renovado a Arturo Ruiz, el técnico que acabó el curso tras la destitución de Ramón Díaz el pasado mes de enero, por lo que se mantiene la estructura de esta pasada campaña en tierras granadinas. A esos tres primeros movimientos, han añadido la oficialización del fichaje del escolta congoleño Mathieu Kamba, una de las piezas más codiciadas de este verano en la Primera FEB, que llega a la ciudad andaluza con la vitola de contar con bastante experiencia en esta competición.