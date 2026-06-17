La Primera FEB, un lobo con piel de cordero para el CB Gran Canaria

El CB Gran Canaria afrontará la próxima temporada, en su retorno 31 años después a la categoría de plata del baloncesto español, con un presupuesto, que a falta de conocer el importe total, va a ser récord absoluto en la Primera FEB, una división que, como ha quedado demostrado, no supone un seguro de éxito, aunque ayuda a la hora de configurar una plantilla competitiva. El más claro ejemplo de ello lo encontramos en el histórico Estudiantes. A pesar de ser uno de los proyectos económica y deportivamente más boyantes, capaz de meter a siete mil almas en el Movistar Arena, vivirá su sexta campaña consecutiva en Segunda, tras caer recientemente en la prórroga ante el Leyma Coruña en el duelo de la Final a Cuatro que decidía el otro club que acompañaría al Obradoiro con destino a la ACB.

Mientras los claretianos trabajan sin prisa pero sin pausa para oficializar al nuevo director deportivo, el otro equipo descendido de la Liga Endesa, el Granada, sabedor de lo que le espera, ya se ha asegurado la presencia de dos jugadores clave en su proyecto, Lluís Costa y Jonathan Rousselle, además de renovar a su entrenador, Arturo Ruiz, y cerrar su primer fichaje, el alero Mathieu Kamba. A pesar de que el Granca de momento no ha entrado en el mercado, hay jugadores importantes que están esperando por una posible llamada de los claretianos.

Dos millones, el presupuesto base para ascender

Desde que en 2016 se desbloquearon los ascensos a la ACB, el crecimiento de la Primera FEB ha resultado progresivo. Hace una década, se podía lograr el ascenso contando con un presupuesto entre los 300.000 y los 750.000 euros, mientras que en la actualidad las cifras se han disparado, llegando incluso a los dos millones, una cantidad que rondarán tanto el Estudiantes como el Granada, a los que va a superar el club grancanario.

El primer obstáculo que debe superar el CB Gran Canaria en esta categoría pasa por saber amoldarse a la competición, bajar al barro tras tantos años comiendo caviar. Existe una gran diferencia entre subir de forma directa o hacerlo en la Final a Cuatro. Si eres campeón de la liga regular, el club tiene desde abril para confeccionar una plantilla competitiva para la ACB. La segunda opción obliga primero a jugar un playoff y posteriormente una Final a Cuatro. Los candidatos al ascenso por la segunda vía deben disputar una eliminatoria al mejor de cinco partidos, en la que normalmente se clasifican los equipos con los presupuestos más altos y las mejores plantillas. Una vez superado ese trámite previo, los cuatro aspirantes se enfrentan en dos partidos a vida o muerte, semifinal y final. Solo uno saborea la gloria.

Deportivamente, esta segunda vía de ascenso resulta tan vistosa para los aficionados como angustiosa en lo deportivo. Si no que se lo digan hace unas semanas al Estudiantes; tras ir ganando por 15 puntos a ocho minutos del final terminó cayendo en la prórroga ante el cuadro anfitrión, el Coruña.

La plantilla ideal

Repasando los rosters de los últimos equipos que lograron el ascenso a la ACB, el Granca debería de optar por un equipo como mínimo con cuatro cupos nacionales de nivel para cumplir con la normativa de la categoría. A ellos se deberían sumar cuatro o cinco veteranos que conozcan la competición y un par de refuerzos de nivel, que suelen ser jugadores procedentes de la ACB que den un salto de calidad.

Además de los dos recién descendidos, por lo general suele haber cuatro o cinco clubs más con proyectos importantes para pelear por el ascenso. En ese apartado, la próxima temporada, encontraríamos al propio Estu, Palencia o Alicante, además de alguna sorpresa que surge cada año con la que en principio no se contaba como fue este curso el Oviedo.