Parálisis total en el nuevo proyecto del CB Gran Canaria

El nuevo proyecto deportivo del Granca para la Primera FEB se encuentra de momento en una parálisis casi total. El motivo, la elección del nuevo director deportivo. Las elevadas pretensiones económicas de Francesc Solana, el elegido en principio para relevar al destituido Willy Villar, han enfriado su candidatura. Problemas personales del directivo catalán, ex del Morabanc Andorra, imposibilitaban además su designación oficial para el cargo hasta principios de julio, lo que tampoco ayuda a la hora de decantarse por esta opción.

Con el grancanario Juan Pedro Cazorla totalmente descartado al ser elegido por el Baskonia para llevar la dirección deportiva en lugar de Xevi Pujol, Solana se antojaba como el ideal para el proyecto de los insulares en su objetivo de retornar a la ACB el próximo curso.

Fiscalidad en el Principado

A pesar de que la fiscalidad en Andorra resulta mucho más ventajosa que en España, las pretensiones económicas del catalán le colocarían a la misma altura de los directores deportivos de la ACB, desproporcionadas con respecto a los salarios más altos de la Primera FEB. Por parte del Cabildo de Gran Canaria, propietario del club claretiano, no existe intención, a priori, de realizar un desembolso de dicho calibre, por lo que se mantienen las negociaciones abiertas para intentar llegar a un consenso monetario, al tiempo que se exploran otras vías y candidaturas; estas, incluso, podrían devolver el nombre de Juanmi Morales como posibilidad para ocupar un puesto vital en el organigrama del nuevo proyecto amarillo.

La demora en la decisión de elegir al nuevo director deportivo trae aparejado una serie de efectos colaterales que han derivado en la parálisis total de unas decisiones deportivas que afectan a la elección del nuevo entrenador y a la confección del plantel, pues no sería consecuente firmar un nuevo director deportivo y que este se encuentre con la imposición de un entrenador y de unos jugadores que no haya propuesto él, como máximo responsable de este apartado.

El entrenador tendrá que esperar

Israel González, Bruno Savignani y el propio Víctor García son tres nombres que en principio encajan dentro del gusto de los asesores en los que se está apoyando Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo; sin embargo, no se han puesto en contacto con ninguno de los tres a la espera que se resuelva la designación del director deportivo, quien será el responsable de la toma de decisiones.

El otro daño colateral en el retraso de la elección del nuevo director deportivo estriba en la falta de paciencia de los jugadores más 'top' de la categoría, que en las semanas anteriores habían solicitado a sus agentes que antes de cerrar sus renovaciones o fichajes por otros equipos esperasen a una posible llamada del Granca.

Ante el retraso del club grancanario en la formación de la cúpula técnica, muchos de ellos han decidido buscar su futuro en otros equipos ante los movimientos del resto de clubs de la categoría que están cerrando sus proyectos, en un mercado que no espera por nadie.

El ejemplo más claro es el del Covirán Granada, el otro equipo ACB descendido junto a los amarillos. Conocedor de lo que le espera en la categoría de 'plata', está armando un plantillón para pelear por el el ascenso directo, además de tener ya director deportivo y entrenador- El cuadro nazarí va a fichaje por día prácticamente.

La campaña de abonados

El consejero de Deportes declaraba en distintos medios esta semana que se está trabajando ya en la nueva campaña de abonados, lo cual resulta paradójico porque, al menos de momento, el club no cuenta con ningún incentivo que ofrecerle a sus aficionados para que renueven su confianza en el equipo; no hay ningún nombre sobre la mesa con el que generar ilusión tras el duro golpe del descenso a las catacumbas del baloncesto nacional.

Desbloquear el nombramiento del nuevo director deportivo, sea Francesc Solana o cualquiera de las alternativas manejadas por la propiedad, supone el primer paso para finiquitar la parálisis que tiene de momento 'secuestrado' al nuevo proyecto claretiano para la próxima temporada.