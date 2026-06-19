Alocén y Pelos, piedras angulares del proyecto del CB Gran Canaria en Primera FEB

El CB Gran Canaria tiene la sartén por el mango en el caso de la continuidad de dos jugadores que deben estar llamados a ser estandartes del nuevo proyecto claretiano en Primera FEB: Carlos Alocén y Pierre Pelos.

Tanto el base maño como el ala-pívot francés renovaron sus respectivos contratos por dos temporadas durante el curso que acaba de finalizar, independientemente de la categoría en la que militaría el conjunto grancanario la próxima temporada; además, firmaron sin registrar una cláusula de salida para poder liberarse.

Esta circunstancia le otorga al club el poder de exigir el importe de sus contratos durante los dos años que les restan todavía, en caso de que pretendan marcharse para fichar por otro equipo. Esto deja en manos de la entidad amarilla la decisión de su continuidad o no en el nuevo proyecto.

Más allá de la obligatoriedad contractual, desde la entidad claretiana se quiere otorgar a Alocén y a Pelos un rol principal en la plantilla, considerándolos dos piezas vitales en el camino de vuelta a la ACB. Por su calidad está claro que la Primera FEB se les queda pequeña a ambos, pero tanto el aragonés como el francés han demostrado su compromiso con el club y para ellos supondría un reto personal devolver al Granca a la élite, para sacarse la espinita del descenso. Además, en contraprestación, ambos conservarán sus fichas íntegras a pesar del descenso de categoría.

Brussino, con cláusula

Cuestión diferente es la situación de Nico Brussino, quien en su contrato de renovación sí fijaba una cláusula de permanencia en la ACB. Los servicios jurídicos del club están estudiando la viabilidad del contrato del alero argentino con el fin de obtener una pequeña contraprestación en caso de no querer seguir la temporada que viene en la Isla. Si el de Cañada de Gómez desease quedarse en Gran Canaria sería recibido con los brazos abiertos. Pero parece complicado, pues, al parecer, despierta interés incluso en conjuntos que disputan la Euroliga.