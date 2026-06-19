El CB Gran Canaria cambia Spalding por Macron

El CB Gran Canaria vive una época de cambios en todos los sentidos. El descenso a Primera FEB ha desencadenado una revolución total en el club, y una de sus consecuencias es que Spalding, una de las marcas de ropa de baloncesto más icónicas, dejará de vestir al equipo después de ocho temporadas consecutivas y será ahora Macron la encargada de hacer las equipaciones amarillas durante los próximos cinco años.

Con la marca norteamericana arrancó el conjunto insular su segunda etapa disputando la Euroliga por primera y única vez en su historia; y que finalizó con el primer descenso del club en más de 30 años. Varios son los aficionados que asocian al Granca directamente con esta marca, por ser una de las señas de identidad visual de la entidad durante su época dorada.

La relación entre las dos marcas comenzó en 2013 donde el por aquel entonces Herbalife Gran Canaria, tras realizar una de sus mejores campañas, alcanzando las semifinales del playoff y de la Copa del Rey, cambió de proveedor de material deportivo pasando de AND1 a Spalding. En aquel momento Pedro Martínez era el entrenador de los amarillos. Aquella 2013-14 fue una temporada de cambios donde además a final de curso, el club también cambió de pabellón al trasladarse a su casa actual, el Gran Canaria Arena.

Los primeros frutos de esta relación comenzaron a apreciarse a partir de la campaña siguiente donde a los mandos de Aíto García Reneses, el club claretiano alcanzó su primera final europea ante el Khimki de Tyrese Rice en una Eurocup radicalmente distinta a la de la actualidad. Además, fue el año de la primera Copa del Rey como anfitriones aunque el desenlace no fue el mejor al caer frente al Joventut de Sitapha Savané en cuartos de la cita del KO. El punto más álgido de aquella primera etapa se vivió en la 2015-16 con el subcampeonato de la Copa del Rey en una final de infarto ante el Real Madrid en A Coruña, firmando un quinto puesto en la Liga Endesa y unas semifinales de Eurocup en un thriller contra el Galatasaray de Ergin Ataman. Las camisetas de estas temporadas siempre guardarán un buen recuerdo entre la parroquia amarilla por los momentos vividos y en parte por su propio diseño destacando por encima de todo el amarillo clásico, una de las señas de identidad del club.

Interludio con Adidas

Después de tres años exitosos junto a Spalding, la entidad claretiana con Miguelo Betancor en la presidencia, decidió cambiar de proveedor deportivo y el Granca comenzó a vestir Adidas, una de las marcas más utilizadas de todo el mundo. Los amarillos se unían al glamour de los alemanes y con ellos consiguieron el primer título en su historia, la Supercopa Endesa de 2016 en Vitoria después de dominar de inicio a fin al Barça de la mano de Luis Casimiro en la dirección. La segunda, y última temporada con Adidas, fue reconocida como una de las más icónicas alcanzando las semifinales de la Copa del Rey como anfitriones y las del playoff que le dieron al club insular acceso a la todopoderosa Euroliga. Una etapa corta pero dorada donde el Gran Canaria además cambió el clásico amarillo intenso por uno anaranjado algo alejado de lo habitual para el club.

Para asumir el reto de la Euroliga, el Granca volvió al pasado contratando a Salva Maldonado como entrenador y reencontrándose con Spalding para vestir al equipo. Fue un año duro, el que más durante ese periplo y pese a ver peligrar la categoría, apareció Pedro Martínez como un salvador para mantener al Granca en la Liga Endesa un año más mientras que en la máxima competición europea, los amarillos dieron una imagen digna finalizando en la decimocuarta posición. La temporada siguiente fue la última de Berdi Pérez al frente de la dirección deportiva, lo que supuso otro cambio que vivió el club junto a Spalding en su vestimenta.

Toda la era Willy Villar ha sido vestida por los estadounidenses en una auténtica montaña rusa, donde tras dos temporadas discretas con Porfi Fisac a los mandos y con equipaciones que empezaron a contar con patrones como municipios de la Isla en el caso de la 2020-21 o fuego en la siguiente; llegaría la época dorada de este ciclo de la mano de Jaka Lakovic en 2022. Para aquella campaña, Spalding optó por un diseño que reflejara tres elementos vitales para la isla: la arena, el mar y el viento. La casaca amarilla con la arena característica de las dunas fue la protagonista del mayor hito en la historia del club, la consecución de la EuroCup tras imponerse en la final como locales al Turk Telekom.

Diseños que buscaban representar a la isla

Los estampados y patrones dentro de las camisetas pasaron a ser la seña de identidad de la relación entre los claretianos y la marca de ropa. Los animales protagonizaron las equipaciones de la 2023-24 mientras que en la temporada siguiente, con la Copa del Rey como anfitriones, el objetivo era el de homenajear a la mujer incorporando símbolos aborígenes del 'Ídolo de Tara', 'Lady Haramiguada' y la 'Princesa Arminda'. El objetivo siempre fue el de representar a Gran Canaria de diversas maneras y bajo esa premisa, crear una identidad y amor propio que llevó al Granca a otra final de Eurocup aunque en ésta ocasión cayendo frente al Hapoel Tel Aviv.

La relación entre amarillos y norteamericanos finalizó de la peor manera con una campaña indigna que no hizo justicia a la época de éxitos que vivieron juntos los protagonistas. Las pintaderas serían el elemento más atractivo del último diseño de Spalding y por desgracia, al igual que le sucedió a la UD Las Palmas un año antes, lo simbólico del significado no evitó el destino fatal del descenso de categoría. Así ponía punto y final una relación de 11 años en las que el CB Gran Canaria ha vivido todo tipo de momentos junto a la marca: títulos, partidos agónicos, Copas del Rey, la Euroliga y un descenso.