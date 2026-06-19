Preacuerdo entre el CB Gran Canaria y Francesc Solana, a falta de firma, para ser el nuevo director deportivo

La negociación entre el CB Gran Canaria y Francesc Solana para que el directivo catalán se haga con las riendas de la dirección deportiva ha llegado a buen puerto. Tras tras llegar a una conformidad en lo económico, ambas partes han sellado un preacuerdo que no se firmará hasta principios del mes de julio, en principio, si nada se tuerce hasta entonces.

Cuestión diferente es la del nuevo entrenador. Bruno Savignani aparece como primer nombre en la lista de Solana para coger el banquillo claretiano, pero todavía no se han entablado negociaciones con el brasileño, más allá de alguna que otra conversación con el representante del mismo para sondear su posible interés en recalar en el Granca.

Más allá de ese interés, de momento, el club sigue sin tener cerrado al técnico. Lo normal es que si todo sigue por los cauces previstos, la dupla integrada por Solana (en los despachos) y Savignani (en el banquillo) tendrá la responsabilidad de guiar a la nave amarilla con el objetivo de regresar a la ACB.

Lo que parece garantizado, a pesar de la ausencia de noticias y el retraso en el cierre de los nuevos gestores deportivos del club, es que el Granca partirá con un equipo competitivo como para pelear por el ascenso en la Primera FEB.