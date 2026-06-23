Andrew Albicy abandona el Dreamland Gran Canaria tras seis temporadas de leyenda

Andrew Albicy deja el Dreamland Gran Canaria: el adiós de una leyenda histórica del club

El base francés cierra un ciclo de seis temporadas en la isla tras convertirse en el máximo asistente y recuperador absoluto de la trayectoria claretiana en el baloncesto profesional.

Es el fin de una era en el Dreamland Gran Canaria. Los caminos de Andrew Albicy (Francia, 1990) y de la entidad amarilla se separan de mutuo acuerdo. El base francés, que llegó a la isla en el mercado estival de 2020, abandona la disciplina claretiana consolidado, por derecho propio, como uno de los jugadores más trascendentales e influyentes de la historia reciente del club.

Su fichaje se cerró en un contexto complejo, en plenas restricciones sanitarias por la COVID-19. Procedente del Zenit de San Petersburgo, Albicy regresaba a España con el aval de conocer a fondo la Liga Endesa tras su paso previo por el MoraBanc Andorra. Lo que pocos podían vaticinar entonces es que aquel director de juego eléctrico se convertiría en el auténtico timón de la época contemporánea del Club Baloncesto Gran Canaria.

Un legado de récord: El rey de las asistencias y los robos

El base internacional galo cierra su etapa en el Gran Canaria tras seis temporadas completas rindiendo al máximo nivel en la Liga Endesa, la EuroCup y la Basketball Champions League. Albicy se marcha dejando unas cifras estadísticas que tardarán muchos años en superarse en el feudo amarillo:

308 partidos oficiales defendiendo la camiseta grancanaria.

defendiendo la camiseta grancanaria. 1.281 asistencias repartidas: Una marca histórica que le convierte en el líder absoluto del club en el baloncesto profesional , dejando atrás los registros de bases emblemáticos como Albert Oliver, Tomás Bellas o Marcus Norris.

Una marca histórica que le convierte en el , dejando atrás los registros de bases emblemáticos como Albert Oliver, Tomás Bellas o Marcus Norris. 444 recuperaciones: Su intensidad en la primera línea defensiva le corona también como el jugador con más robos de la historia del club, superando el récord que ostentaba el mítico Jim Moran.

Campeón de la EuroCup y fijo en las grandes citas

Más allá de sus hitos individuales, el ciclo de Albicy ha coincidido con una de las etapas más competitivas del Granca. Bajo su dirección en la pista, el equipo ha disputado cinco Playoffs por el título de la Liga Endesa y tres ediciones de la Copa del Rey, llegando a alcanzar una semifinal.

Sin embargo, el punto álgido de su trayectoria insular se firmó en el viejo continente. El francés guio al equipo a dos finales continentales y fue una pieza clave y fundamental en el histórico título de la EuroCup conquistado en 2023, el mayor éxito del club en los últimos años.

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A través de una nota oficial, el club claretiano ha querido agradecer públicamente el "trabajo y esfuerzo de todos estos años" por parte del jugador francés, deseándole "la mejor de las suertes en su futuro tanto personal como profesional".